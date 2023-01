Tras Royal Rumble 2023, durante la conferencia de prensa posterior al Evento Premium, Cody Rhodes hizo un repaso a este nuevo retorno a la WWE. El segundo, debido a una grave lesión, desde que volviera en 2022 tras unos cuantos años fuera de la compañía.

A dream has become reality at #RoyalRumble. Congratulations to the undeniable @CodyRhodes, you EARNED it. pic.twitter.com/v4YBiLYE2M — WWE (@WWE) January 29, 2023

► El retorno de Cody Rhodes a la WWE

“Fue muy divertido, Sami Zayn fue una de las primeras personas con las que hablé hoy y dije: ‘Espero recordar cómo hacerlo’. Él dijo: ‘Es como andar en bicicleta’. Eso es real. Honestamente, es como la memoria muscular. Es divertido hacer cosas que no has hecho en siete meses. Utilizar el Cody Cutter, no estoy seguro de que tu pie esté allí. Lo que más extrañé es lo que hizo que me tomara más tiempo para vovler. Amo a la audiencia. Algunas personas piensan que se esfuerzan o fingen emociones. Esta es una historia real. No sé cómo tropecé con esto.

“Tengo el privilegio y también la carga de no que no interpreto a un personaje. Soy yo. Yo fui suficiente esta noche. Me reventé el tímpano, pero no me importa. Fue un maravilloso Royal Rumble. Los Rhodes no tienen ningún marco de referencia sobre ir a WrestleMania en términos de ser el último en un lugar importante. Estoy orgulloso de decir que puedo ser el que lo haga.

“Ese es el secreto. El secreto cuando eres el hijo de alguien es que lo amas y todo eso, no es broma, pero quieres ser mejor que ellos. ‘Mejor que Dusty Rhodes, ¿cómo podrías serlo?’. No sé si ese es el caso. Si lo vuelvo a ver, puedo decir: ‘Hice esto’. Te sientes completo”.

