Saraya: “En WWE no querían que hiciera nada”

Saraya está en un fantástico momento actualmente en AEW; sin ir más lejos, Toni Storm, compañera suya, como Ruby Soho, en The Outcasts, acaba de ganar el Campeonato Mundial Femenil en Double or Nothing. En contraposición con sus últimos tiempos en WWE, durante los cuales no hizo absolutamente nada. Su salida de la compañía, que no le renovaran el contrato, fue sorprendente porque todavía es joven, porque no hubo ninguna noticia de intentos de obtener el alta para volver a luchar, ni tampoco que tuviera otro rol, como Gerente General o productora, pero al mismo tiempo no lo fue justamente por eso, porque la tenía en casa.

► Saraya, sin hacer nada en AEW

Ha pasado casi un año desde su adiós y la guerrera británica estuvo hablando del último capítulo de su carrera como Superestrella recientemente en The Mark Hoke Show. Por razones obvias, la Anti-Diva no guarda buen recuerdo de entonces. Sigue sin haber una explicación para que estuviera sin hacer nada.

“También me retenían mucho cuando estaba en WWE porque simplemente no me daban la libertad de hacer lo que quería hacer. Ni siquiera intentar encontrar algo más que pudiera llenar ese vacío. Y además, no querían que hiciera medios de comunicación. No querían que hiciera nada“.

Al final, lo mejor que le pudo pasar a Saraya fue dejar atrás a Paige, convertirse en All Elite, recibir el alta médica competitiva y retomar su vida luchística. Veremos cómo sigue evolucionando. Recordemos que recientemente decía también que quiere todos los títulos de AEW.

