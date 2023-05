Gangrel da a conocer que Paige VanZant se ha puesto en contacto con él para volver a entrenar para hacer su regreso a los encordados en un reciente episodio de In The Weeds. Recordemos que hace unos meses Tony Khan adelantaba que le gustaría que la luchadora volviera a AEW:

“Me gustaría eso. Paige VanZant gana mucho dinero. Es muy talentosa y tiene una gran cifra de dólares, pero estoy muy interesado en eso. Paige VanZant, me gustaría que volviera en algún momento, me gusta mucho Paige VanZant. Es increíble. Amo a Dan Lambert [dueño del American Top Team, donde entrena la peleadora]. No fue algo único, estoy abierto a hacer más cosas con Paige VanZant. En algún momento, definitivamente estaría abierto a (un regreso), más adelante. Ella es dura como el infierno, nos encantaría tenerla de vuelta, tiene una gran actitud. Lo hizo muy bien en el combate y con la pelea correcta y la oponente correcta, me encantaría que Paige VanZant vuelva a luchar en AEW“.

► Paige VanZant quiere volver a la lucha libre

“No la has visto y yo no la he visto [risas]. Creo que se fracturó el pie. Hizo esa lucha, yo estaba allí ese fin de semana porque hice algo con los Young Bucks para AEW. Llegué a casa, ella dijo que iba a venir a revisar la lucha, pero no la vi. No la he visto. Hace una semana, me escribió diciendo que quería volver y empezar a entrenar, pero no he vuelto a saber de ella. Le dije: ‘Estoy aquí, he estado aquí todo el tiempo'”.

“Ella tenía mucho potencial. Parecía que le gustaba. Lo entendió de forma natural. No sé qué le pasó. Es un mundo loco, ganan mucho dinero en OnlyFans, pueden aprovechar eso en lugar de salir ahí afuera y trabajar duro. No sé. Ella me escribió diciendo que quería volver y entrenar. Tenía mucho potencial y si hubiera entrenado constantemente, como se hace con cualquier cosa en la vida, podría haber tenido mucho éxito“.

¿Paige VanZant aún puede triunfar en la lucha libre profesional?