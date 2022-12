Tony Khan desea que Paige VanZant vuelva a AEW

A mediados de octubre, Paige VanZant decía que estaba rogando a Tony Khan para volver a All Elite Wrestling, compañía donde tuvo un buen inicio de carrera luchística pero de la que lleva varios meses alejada. Desde entonces, no hemos tenido ninguna novedad y que sepamos la también peleadora de MMA, boxeadora a puño limpio, modelo e influencer, no va a volver pronto.

No obstante, ahora sabemos que el presidente de AEW está deseando que lo haga. En su tan comentada entrevista con Grapsody -estuvo hablando de la crítica más falsa que se hace sobre su compañía, sobre la llegada de Jonathan Gresham a IMPACT! Wrestling o sobre Forbidden Door- Khan habla del posible futuro retono de VanZant.

► Tony Khan habla de Paige VanZant

«Me gustaría eso. Paige VanZant gana mucho dinero. Es muy talentosa y tiene una gran cifra de dólares, pero estoy muy interesado en eso. Paige VanZant, me gustaría que volviera en algún momento, me gusta mucho Paige VanZant. Es increíble. Amo a Dan Lambert [dueño del American Top Team, donde entrena la peleadora]. No fue algo único, estoy abierto a hacer más cosas con Paige VanZant. En algún momento, definitivamente estaría abierto a (un regreso), más adelante. Ella es dura como el infierno, nos encantaría tenerla de vuelta, tiene una gran actitud. Lo hizo muy bien en el combate y con la pelea correcta y la oponente correcta, me encantaría que Paige VanZant vuelva a luchar en AEW«.

Sí que se sabe en cambio que PaigeVanZant volverá a Bare Knuckle FC el 27 de febrero en KnuckleMania 3. Aún no tiene oponente.

¿Os gustaría que Paige VanZant volviera a All Elite Wrestling?