Cris Cyborg insegura sobre posible regreso de UFC

Cris Cyborg , ex campeona indiscutible de peso pluma de UFC, sostiene que no está segura de un posible regreso a la organización liderada por Dana White en medio de su fría relación, sin embargo, tendría que sopesar un posible regreso si surgiera una revancha con su compatriota Amanda Nunes.

Cyborg, la actual campeona indiscutible de peso pluma de Bellator MMA, apareció por última vez en el evento principal de Bellator 279 en abril de este año en Hawái, derrotando a la dos veces enemiga Arlene Blencowe en un triunfo por decisión unánime.

La salida marcó la última pelea contratada de Cyborg bajo el estandarte de la promoción dirigida por Scott Coker , antes de que el brasileño tomara un par de peleas de boxeo antes del cierre de este año.

Durante su tiempo bajo el estandarte de UFC, Cyborg, ex Invicta FC y ganadora de oro de peso pluma de Strikeforce, logró acumular un récord promocional de 5-1, incluidas victorias en tres peleas de campeonato.

Coincidiendo con el entonces mejor peso gallo, Nunes en 2018, Cyborg vio cómo su impresionante racha invicta de 13 años se detuvo por cortesía de un nocaut en el primer asalto, y la primera se convirtió en campeona de dos pesos con un final de 51 segundos.

En el tiempo transcurrido desde entonces, Cyborg ha sido vinculada con un posible regreso a UFC en busca de vengar su derrota ante Nunes, sin embargo, admitió su fría relación con la promoción y White la obligaría a considerar un regreso.

“No siento que quiera volver a UFC, porque no tengo la mejor relación allí. Creo que el pago de los peleadores es muy diferente. Algunos luchadores están felices allí, pero para mí, fue algo realmente bueno y grandioso para mi marca. No sé, todavía siento que estoy muy feliz donde estoy ahora”.

“Perdería en la revancha (con Amanda Nunes), pero luego se suponía que la oportunidad iba a suceder en la revancha que ellos (UFC) no me dieron. Incluso (Nunes), ella dijo que tengo que esperar dos años. Tal vez si esta pelea sucede en el futuro, estaré allí peleando y puede suceder. Siempre lo dejo en manos de Dios y si sucede, seguro que estaré listo. Mejoraré mi juego y aprendizaje y serán una gran pelea. Entonces, veamos qué sucederá en el futuro”.