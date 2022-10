Paige VanZant está rogando a Tony Khan para volver a AEW

Paige VanZant está haciendo malabares cuál maestra entre sus diferentes carreras en el modelaje, las redes sociales, el boxeo sin guantes, la lucha libre profesional… Estaba previsto que tuviera su siguiente pelea en Bare Knuckle FC en el evento pay-per-view BKFC London el 20 de agosto contra Charisa Sigala pero fue cancelada. En un primer momento se adelantó que sería esta misma noche en BKFC 31 pero tampoco. Actualmente, no tiene una nueva fecha. Pero se espera que «12 Gauge» continúe boxeando a puño limpio.

► Paige VanZant, rogando por AEW

Mientras tanto, también se encuentra alejada de la programación de AEW después de haber firmado su contrato a comienzos de 2022 y de haber debutado en el encordado en Double or Nothing 2022 tras haber hecho varias apariciones en televisión como integrante del American Top Team. Es interesante recordar que recientemente el líder de este equipo, Dan Lambert, explicaba que su ausencia de la compañía luchística se debe a que estaba quedando obsoleto y adelantaba que está dispuesto a volver si Tony Khan tiene una buena idea.

Pero no es necesario que el gimnasio al completo vuelva para que Paige VanZant lo haga y por eso ella se encuentra rogando para regresar a All Elite Wrestling. Así lo da a conocer en una reciente sesión de preguntas y respuestas en redes sociales. Entendemos que en la organización todavía no tienen un plan para ella como el principal motivo por el que no ha vuelto todavía. Pero tiene un acuerdo, es una luchadora/peleadora muy reconocida, antes o después va a volver para continuar con su carrera. A ver a dónde llega.

¿Tenéis ganas de que Paige VanZant vuelva a AEW? ¿Tendrá éxito en la lucha libre profesional?