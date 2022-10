Afortunadamente tanto para las luchadoras como para la compañía y los fanáticos, aquellos tiempos de las Divas en que las mujeres tenían ocasionalmente combates en lencería han quedado en el pasado. De ello estuvo hablando recientemente Melina, quien fuera una de las protagonistas de esa época, en WrestlePurists. La que fuera dos veces Campeona de las Divas y tres veces Campeona WWE revelaba que dichos enfrentamientos eran un castigo de la compañía.

► Melina recuerda las luchas de lencería en WWE

«Somos bendecidas cuando conseguimos ese contrato, esa oportunidad, y no es en plan: vamos a criticar a la empresa, o lo que sea. Hay tantas estructuras, como que la persona en lo alto tiene que delegar a otra persona y esa a otras personas. Es como, no se puede controlar a menos que se delegue. Así que no puedo culpar a toda la empresa, lo que sea, pero esta es la cuestión. Hay cosas dentro de la lista que deberían cambiar, pero no lo han hecho. Ciertas actitudes o tal vez puntos de vista, todavía están ahí. Entonces, sea cual sea la toxicidad, se está eliminando lentamente, pero no lo suficientemente rápido.

«Entonces, cuando se trata de una coalición o cualquier cosa donde sea como: hola, chicas, reunámonos, tenemos suerte de tener un trabajo, pero no queremos perder nuestro trabajo, y hemos visto gente ir y venir. Es como: ¿cómo vamos a donde vamos? Queríamos mantener nuestro trabajo pero nos nos reuníamos. Y nos castigaban. Nuestro castigo era: ‘Oye, aquí hay una lucha de lencería justo después de que hiciste algo extraordinario’, o aquí hay, no sé, un combate de trajes de baño. Hacían cosas así para ver qué haríamos nosotras. Está bien, ¿qué van a querer que hagamos ahora? Yo lo convertí en un juego. Bien, veamos qué nos van a pedir que hagamos ahora (risas). Está bien, quieren ver nuestra reacción a esto».

