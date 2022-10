Bray Wyatt y The Undertaker han sido rivales en WWE y muchos los han comparado a lo largo de los por ser ambos personajes sobrenaturales. No obstante, Jim Cornette critica dichas comparaciones. En un reciente episodio de The Jim Cornette Experience, el promotor luchístico explica por qué no tienen nada que ver.

► Jim Cornette, Bray Wyatt y The Undertaker

“Lo de Bray Wyatt, por el amor de Dios. Y nuevamente, todos dicen: ‘A Cornette le gustaban todas las cosas sobrenaturales cuando Undertaker y Kane lo hacían’. En realidad, no, no me gustaba especialmente cuando lanzaron un rayo legítimo. Me gustan los efectos de entrada y todo, pero los rayos legítimos me parecieron demasiado y mencioné que me encogí mucho y me escondí detrás del poste del ring en Survivor Series cuando Undertaker ascendió al cielo en la pantalla grande.

“No recuerdo que The Undertaker tuviera un show de marionetas para niños, con marionetas de cerdos y gallos y osos hormigueros y lo que sea, con voces de niños con las que otros luchadores tenían que interactuar como si fueran reales. ¿Recuerdas eso con The Undertaker? Yo no. No entiendo por qué la gente no puede diferenciar entre la tontería y la ridiculez y la onda sobrenatural espeluznante y genial, incluso cuando no estaba haciendo algo sobrenatural The Undertaker en ese período de finales de los 90 y 2000.

“Excepto por el American Badass del que no era un gran admirador, pero porque The Undertaker era mucho más genial y mejor que un maldito motero. Pero al menos dejó de hacerlo, así que cuando se lo devolvieron (al Undertaker), ¿cómo podemos extrañarte si no te vas? El verdadero Undertaker fue más fuerte que nunca después de eso. Pero todavía no recuerdo ningún maldito títere infantil o, ya sabes, toda la música alegre de Firefly Fun House. La vibra de todo esto es como si fuera un maldito espectáculo de payasos. Y la gente interactuaba con él como si pudiera o fuera legítimo”.

¿Qué os parecen las palabras de Jim Cornette sobre Bray Wyatt y The Undertaker?