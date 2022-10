Con las nuevas temporadas tanto de Raw como de SmackDown, WWE ha hecho importantes cambios en los equipo de comentaristas y entrevistadores, incluyendo NXT. Este ha sido un tema de conversación en la última semana en la compañía pues acaban de hacerse efectivos. Lo más llamativo quizá ha sido la vuelta de Cathy Kelley ha realizar entrevistas entre bastidores durante los programas de televisión después de un tiempo fuera de la empresa. Y ahora tenemos más detalles gracias a nuestros compañeros de Fightful.

Here's your new #SmackDown announce team! Welcome to the blue brand @StuBennett 👊 pic.twitter.com/Fz0jXC8qod

«A Fightful se le dijo antes de octubre que se avecinaban posibles cambios en el equipo de comentaristas. Con la pérdida de Pat McAfee, WWE ya estaba buscando un reemplazo permanente, y nos dijeron que habían decidido hacer otros movimientos. El ahora excomentarista de Raw, Jimmy Smith, incluso señaló que se dio cuenta el lunes de que sería despedido.

«Para reiterar, Jimmy Smith ha terminado por completo con la compañía y fue relevado de sus funciones,no terminó su contrato. La mayoría en la compañía sintieron que se aclimató bien considerando que no era un gran conocedor de la lucha libre.

«Hubo algunas otras consideraciones para los roles de comentaristas, y WWE incluso miró algunas posibilidades en busca de opciones externas. Se nos dice que tomaron la decisión de alejarse de las mesas de tres personas, y que cualquiera de estas opciones podría ajustarse en función del éxito de los equipos, y no esperan ‘forzar la química’ si no es así. Todos a los que WWE ajustó ya estaban bajo contrato, con la excepción de Cathy Kelley, quien era muy apreciada entre el nuevo régimen y a la que buscaron.

«Las fuentes de la WWE nos dijeron que seguirán trabajando con Pat McAfee ‘siempre que esté disponible y quiera’, y que es increíblemente querido dentro de la compañía«.

Can you dig it? @BookerT5x joins @VicJosephWWE, @mckenzienmitch and @AliciaTaylorNXT on the #WWENXT announce team! pic.twitter.com/7faGroEQNv

