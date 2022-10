WWE SMACKDOWN 14 DE OCTUBRE 2022 .— Sami Zayn cometió un error la semana pasada al retar a The New Day para una lucha de tríos en la que Zayn se acompañó de Jey Uso y Jimmy Uso, pues Kofi Kingston y Xavier Woods eligieron como compañero a Braun Strowman, así que los resultados para The Bloodline fueron desastrosos. Ahora Zayn quiere lavar el honor de su familia con una lucha en mano a mano contra Kingston. ¿Podrá el Uce Honorario lograr la victoria? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Smoothie King Center, en New Orleans, Louisiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw1)

Max Duprí ya tuvo suficiente de los Maximum Male Models, y ahora ha retomado su identidad de LA Knight. Este viernes comienza su camino a la redención con una lucha ante uno de sus exempleados, månsôör. Aunque no será fácil, pues en la esquina de månsôör estarán ma.cé & Maxxine Duprí.

Algo que también está previsto es el debut en SmackDown de la talentosa Roxanne Pérez, Superestrella de NXT.

Además, después de haber reaparecido en Extreme Rules, el tenebroso Bray Wyatt hará acto de presencia.

WWE SmackDown 14 de octubre 2022

► Afuera de la arena, Karrion Kross y Scarlett parecen haber sufrido un accidente automovilístico.

► El causante sería Drew McIntyre, quien llegó corriendo para terminar el trabajo.

► Más tarde, anuncian que Kross, Ricochet, Sheamus y Solo Sikoa están programados en una lucha de retador #1 al Campeonato Intercontinental.

WWE SMACKDOWN 14 de octubre 2022 | Resultados en vivo | Sami Zayn vs. Kofi Kingston ►1- Kofi Kingston vs. Sami Zayn Antes de la lucha, Sami Zayn, Solo Sikoa y Jey Uso estaban en vestidor. Roman Reigns, vía telefónica, le pidió a Jey que asegurara el triunfo de Zayn... Aunque Zayn empezó la lucha con el pie izquierdo, al regresar de un corte comercial estaba dominando... Buen súplex vertical de Zayn, seguido por caderazo en una esquina... Zayn aplicó candado y conectó lariat, pero cuando quiso acabar con plancha, Kingston lo interceptó con patadas voladoras... El de Ghana empezó su contraataque. Cuenta de dos tras un pisotón... Kofi subió a las cuerdas y Zayn lo empujó hacia fuera del ring, quedando noqueado mientras íbamos a otro corte comercial... Al regreso, Kofi aplicó S.O.S. a Zayn, y casi gana... Zayn salió del ring; Kofi lo siguió con vuelo suicida sobre la tercera... Jey Uso conectó superkick a Xavier Woods, mientras Zayn clavaba en la lona a Kofi con Blue Thunder Bomb... Jey distrajo a a Kofi, y luego volteó una rana para hacer que Zayn se llevara el triunfo. El Final Toque de espaldas de Sami Zayn. Valoración 6.2 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros La dinámica entre Sami Zayn y Jey Uso.

Contras Nada en particular.



Con ayuda de Jey Uso luego de una gran lucha Sami Zayn Derrota ah Kofi Kingston Parece que Roman Reigns hizo que Jey cambiará de decisión para ayudar al Uce honorario #SmackDown pic.twitter.com/KFr3twpeK5 — El Rey del White Rabbit 🎃🎃 (@milogarcia99) October 15, 2022

► Mientras tanto, Rey Mysterio le dijo a Triple H que ha llegado a un punto de quiebre, así que renunció a WWE.

¿Cómo vas a renunciar Rey? El día que pase en serio, digo el retiro, voy a chillar feo. #SmackDown — Karina Agustín (@Kari_Agustin) October 15, 2022

► En vestidores, Shotzi le presentó a Roxanne Pérez a Raquel Rodríguez.

WWE SMACKDOWN 14 de octubre 2022 | Resultados en vivo | Sami Zayn vs. Kofi Kingston ►2- HANDICAP MATCH: Braun Strowman vs. James Maverick y Brian Thomas Mientras Strowman destrozaba a sus rivales, Omos y MVP aparecieron entre el graderío. La distracción no cambió el curso de esta lucha que duró como un minuto. El Final Powerbomb de Strowman. Valoración 1.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Nada en particular.

Contras Strowman tuvo problemas para hacer la powerbomb.



► MVP se burló de Strowman, diciéndole que al lado de Omos parecía una persona normal.

MVP te vende hasta a Jimmy Wang Yang como una gran amenaza. Y mira que con Omos no ha podido brillar tanto. #SmackDown pic.twitter.com/biev73esUa — Luigi (@LuigiWrestling) October 15, 2022

► En vestidores, Solo Sikoa dijo que ha aprendido mucho de Sami Zayn, quien lo impulsa a ganar la lucha de retador #1.

WWE SMACKDOWN 14 de octubre 2022 | Resultados en vivo | Sami Zayn vs. Kofi Kingston ►3- LA Knight vs. månsôör La recepción del público a LA Knight fue tibia, pues es un personaje que pocos conocen, y no ven razón para apoyarlo sólo porque decidió traicionar a sus empleados. Y menos cuando encaró a Maxxine Duprí, que era algo así como su hermana o esposa... månsôör pudo dominar después de que LA Knight fue distraído, y casi se lleva el triunfo con un DDT. Posteriormente le aplicó candado... Tras intento de súplex, Knight aplicó rompecuellos... ma.cé intentó distraer a Knight, pero no sirvió de nada. El Final Face Plant de LA Knight Valoración 2.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Nada en particular.

Contras El que Eli Drake volviera a ser LA Knight no le borra su etapa como Max Dupri.



LA Knight aún tiene el toque.

Cuando la gente sepa quién es, esto será maravilloso.#SmackDown — Mateo de las Luchitas 🇪🇨 (@MBDeLasLuchitas) October 15, 2022

WWE SMACKDOWN 14 de octubre 2022 | Resultados en vivo | Sami Zayn vs. Kofi Kingston ►4- Damage CTRL (Bayley, Iyo Sky y Dakota Kai) vs. Roxanne Pérez, Raquel Rodríguez y Shotzi Sin dejar NXT, Roxanne Pérez debutó en el elenco principal, así que debía dejar una buena impresión, y vaya que lo hizo. En su primer relevo enfrentó a las tres rudas, luciendo lo mejor de su repertorio, incluyendo un tope suicida. El turno fue para Shotzi, y todo iba bien hasta que Dakota le plantó tremendo patadón en el rostro, y de ahí se fue a la esquina de las villanas... Después de un DDT en la ceja para Dakota, Shotzi fue por Raquel, quien entró como locomotora aplastando a sus rivales... Iyo Sky evitó una Texana Bomb abajo del ring para Dakota con un Asai Moonsault. Shotzi ejecutó plancha suicida... Roxanne se quedó con Bayley, sobreviviendo a un Bayley to Belly... Desde las cuerdas, Roxanne ejecutó Frankensteiner para dos segundos... Como pudo, Bayley amarró a Roxanne para el toque de espaldas. El Final Toque universal de Bayley a Pérez Valoración 5.9 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un buen debut de Roxanne Pérez.

Contras El final no fue lucidor.



Si me tengo que quedar con algo en este combate femenino sería con lo bien que ha lucido Roxanne Perez en esta primera actuación en el roster principal. Está perfectamente preparada para medirse con las más grandes. Su paso por #WWENXT debería ser circunstancial. #SmackDown — Phobia. (@WrestlingPhobia) October 15, 2022

WWE SMACKDOWN 14 de octubre 2022 | Resultados en vivo | Sami Zayn vs. Kofi Kingston ►5- Top Dolla y Ashante Adonis vs. Cruz del Toro y Joaquin Wilde Antes de que sonara la campana, los de Hit Row se fueron sobre los de Legado del Fantasma, buscando vengarse del ataque traicionero de la semana pasada... Top Dolla estaba dominando a Cruz del Toro... Santos Escobar jaló a Adonis de los pies, provocando que se golpeara en las escaleras... Cuando B-Fab protestó, Zelina Vega se le fue encima... Entre Del Toro y Joaquin Wilde acabaron con Top Dolla. El Final Toque de espaldas de Cruz del Toro a Top Dolla. Valoración 3.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Legado del Fantasma lucieron unidos y peligrosos.

Contras Top Dolla se viste como comediante fingiendo ser luchador.



► Tras bambalinas, Liv Morgan, frustrada por haber perdido el Campeonato Femenil SmackDown, se desquitó con Sonya Deville.

Liv Morgan acabo con Sonya Deville y se vio espectaculaaaaar, esto me encanta!!! #SmackDown pic.twitter.com/xCr24eI4Tj — CARLOS 'LIONHEART' GARCÍA (@CharlyWrestling) October 15, 2022

WWE SMACKDOWN 14 de octubre 2022 | Resultados en vivo | Sami Zayn vs. Kofi Kingston ►6- RETADOR # AL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Rey Mysterio vs. Ricochet vs. Sheamus vs. Solo Sikoa Karrion Kross no pudo luchar debido a los sucesos del inicio del episodio, y su lugar fue tomado por Rey Mysterio. Al parecer, Triple H lo convenció de no renunciar, a cambio de esta lucha, donde ganar no es precisamente un premio, pues Gunther lo asesinaría... Mysterio inició la lucha mostrando su velocidad y vuelos espectaculares... Después de un corte comercial, Sheamus y Sikoa dejaron tirados a sus rivales, y luego se encararon. Gran intercambio de golpes de los dos bravucones... Samoan Drop abajo del ring le aplicó Sikoa al irlandés, y poco después Ricochet y Mysterio salieron en vuelos suicidas... Mysterio y Ricochet emocionaron a los fans con su duelo. El enmascarado, a pesar de su edad, mostró la misma velocidad que su rival... Nuevamente Sikoa y Sheamus tomaron el enlonado, y empezó otro corte comercial... Al regresar, Sheamus y Sikoa seguían tundiéndose... Mysterio y Ricochet intentaron hacerle superplex a Sheamus, pero Sikoa los bajó con powerbomb... Sheamus tocó el tambor con el pecho de Sikoa... Quebradora y Cloverleaf del pelirrojo al samoano... Jey Uso y Sami Zayn llegaron a ayudar, pero Sheamus los sacó del ring... Superkick de Sikoa a Sheamus, que luego fue golpeado por Zayn y Uso... Butch y Ridge Holland llegaron al rescate... Mysterio y Ricochet se quedaron para definir... 619 de Mysterio a Ricochet... Plancha estilo La Fiera para rematar. El Final Plancha de Mysterio a Ricochet. Valoración 7.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Ya queremos ver un mano a mano entre Sheamus y Solo Sikoa.

Contras Nada en particular.



► Para cerrar la noche, el segmento de Bray Wyatt.

► Un Wyatt con voz entrecortada, dijo que ésta es una versión que nunca ha presentado: Él mismo. En el último año, dice, perdió muchas cosas, como su trabajo y personas cercanas, y llegó al punto en el cual pensó que no le importaba a nadie.

► Dijo que se había perdido a sí mismo, y que no encuentra las palabras para agradecer.

► «Hoy puedo verlos a los ojos y decirles que estuvieron conmigo cuando estaba vulnerable. Gracias: Ustedes me salvaron la vida, no me dejaron solos. Son la razón para…»

► El discurso fue interrumpido por un video en la pantalla gigante.