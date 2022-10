Jimmy Uso se ausentó del reciente Friday Night SmackDown

Sami Zayn y The Usos se enfrentaron contra The New Day y Braun Strowman en una lucha de relevos australianos, y su resultado fue desastroso, generando un poco más de tensión entre el ex Campeón Intercontinental y Jey Uso. Ahora el Uce Honorario intentaba lavar el honor de su familia con una lucha en mano a mano contra el ex Campeón WWE, Kofi Kingston.

► Sami Zayn estuvo acompañado por Jey Uso y Solo Sikoa

Precisamente, la reciente edición de Friday Night SmackDown contó con la presencia The Bloodline sin Roman Reigns, como era lógico. Sin embargo, Jimmy Uso y Paul Heyman tampoco estuvieron, y su hermano Jey Uso explicó explicó que tenía que atender asuntos familiares y por eso no pudo estar en el programa.

Antes de su lucha contra Kofi Kingston, Sami Zayn tuvo un segmento junto a Jey Uso y Solo Sikoa, y recibió una llamada de Roman Reigns, la cual dejó curioso a Jey. Luego, se dio el combate que estaba pactado entre Sami y Kofi, donde el Uce Honorario salió victorioso con un poco de ayuda de Jey Uso.

De esta forma, las cosas para The Bloodline resultaron mejor que hace una semana y las diferencias entre Sami Zayn y Jey Uso quedaron a un lado, al menos por esta semana. Es posible que la llamada de Roman Reigns previo al primer combate de la noche haya tenido algo que ver en esta situación.