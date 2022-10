AEW RAMPAGE 14 de octubre 2022 | Resultados en vivo | Jon Moxley y Claudio Castagnoli vs. The Butcher & The Blade 1. Claudio Castagnoli y Jon Moxley vs. The Butcher y The Blade

Los cuatro luchadores no quisieron perder tiempo y se fueron con todo a los golpes, con Moxley tomando el control con una serie de suplexes, mientras Hangman Page observaba desde fuera. Claudio continuó con el ímpetu hasta que The Blade le aplicó un piquete a los ojos y el dominio pasó a los rudos. Claudio se recuperó y empezó a contraatacar con una serie de Uppercuts, pero The Bunny interfirió. Tras la pausa, la situación no cambió mayormente, con Claudio y Moxley neutralizando y dominando el combate, dejándolos fuera de circulación con un doble lazo, seguido de un Paradigm Shift y un Ricola Bomb.