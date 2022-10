Daniel Cormier: «Logan Paul está entrenando con los mejores»

Logan Paul y Roman Reigns se enfrentarán en una lucha por el Campeonato Universal Indisputable WWE en el evento premium Crown Jewel, que se llevará a cabo en Arabia Saudita este 5 de noviembre. Por ello, la reconocida celebridad de YouTube de 27 años de edad se ha estado preparando de buena manera para desafiar las probabilidades en su contra, y WWE le ha brindado las facilidades para aquello, al proporcionarle un ring.

► Daniel Cormier elogia el talento de Logan Paul

Daniel Cormier es un miembro del Salón de la Fama UFC que recientemente fue invitado por WWE para oficiar el encuentro entre Seth Rollins y Matt Riddle dentro del Fight Pit en Extreme Rules. Cormier, como fanático de la WWE que es, se mostró muy complacido con el desempeño de Logan Paul y recientemente dio una idea del entrenamiento que este último ha estado haciendo en WWE.

Cormier apareció en el reciente episodio del Podcast The Masked Man Show, donde habló sobre los hermanos Paul, refiriéndose a que Logan está entrenando con lo mejor de lo mejor.

«Logan Paul es increíble. Ámalo, ódialo, es increíble. Estos niños son grandes atletas, pero no están limitados en todo lo que hacen debido a las finanzas que obtuvieron en YouTube y todo lo demás que han hecho. Logan Paul no está entrenando solo preparándose para estos encuentros. Logan Paul tiene un ring en su sitio, tiene a alguien de la WWE en su lugar todos los días preparándose. No está solo tratando de prepararse para luchar. Tiene lo mejor de lo mejor”.

Logan firmó un contrato con la WWE a finales de junio, y en Crown Jewel disputará su tercer combate en la lucha libre profesional, luego de haber formado parte de WrestleMania 38 y SummerSlam este año, dando una buena impresión en ambos. Sin duda, este será el combate más importante en la corta carrera de Logan Paul, y todos los reflectores estarán sobre él cuando le haga frente al Jefe Tribal.