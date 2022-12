“Aunque no estuve presente para una buena tirada del año, lo que pude hacer, creo, realmente se registró con mucho del Universo WWE. Y quiero retomar justo donde lo dejé, justo en los zapatos de ese niño pequeño que tenía los sueños más grandes. Porque en este momento en el que estamos, tengo la oportunidad de hacer que eso suceda (…)». Cody Rhodes ya está pensando en su 2023 en la WWE. Y cómo será dependerá en cierto sentido de si gana o no el Royal Rumble, para lo cual es favorito según las casas de apuestas.

► Kurt Angle apuesta por Cody Rhodes

No faltan quienes quieran que el «American Nightmare» salga ganador de entre los 30 hombres, aunque todavía no se ha confirmado que vaya a estar en el combate. Y probablemente no se sepa hasta que sorprenda a todos apareciendo sin haber sido anunciado como una de las entradas sorpresas que tendrá el Royal Rumbe, como cada año. Antes de ver qué sucede en el Evento Premium el 28 de enero, nos hacemos eco de los recientes comentarios de Kurt Angle acerca de la posible victoria de Cody Rhodes en un episodio reciente del Kurt Angle Show.

“Oh, él (Cody Rhodes) era el primero que iba a elegir. Cody Rhodes es el chico. Creo que probablemente van a hacer algo en el Royal Rumble. Creo que probablemente ganará el Rumble y se enfrentará a Roman Reigns en WrestleMania. Ya sabes, no es exactamente un chico joven, y ha ganado el título mundial antes (fuera de la WWE). Pero él sería la persona adecuada para hacerlo. Creo que los fanáticos lo respaldaron y ahora es una estrella lo suficientemente grande como para hacer eso”.

¿También os gustaría que Cody Rhodes ganara el Royal Rumble 2023?