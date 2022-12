Más acerca de la reciente lesión de AJ Styles

Durante un combate de tercias en house show de la WWE el jueves en Hershey, Pensilvania, intentando realizar una maniobra en la tercera cuerda, AJ Styles sufrió una lesión. El fenomenal se habría lastimado el tobillo y tuvo que ser asistido para abandonar el escenario, resultando la lucha sin ganador. Aquellos eran todos los detalles que tuvimos entonces pero ahora traemos más a Súper Luchas. El primero a través del Wrestling Observer Radio de nuestro compañero Dave Meltzer.

► AJ Styles, lesionado

«Ocurrió en Hershey la otra noche, y no hay actualizaciones, en cuanto a la gravedad, probablemente lo sabremos en los próximos días. Cambiaron el final, ya sabes, se suponía que ganaría con el antebrazo fenomenal, creo que fue AJ y Gallows o Anderson y Mia Yim y Rhea Ripley y Priest y Balor. Y se suponía que era un antebrazo sobre Balor para ganar el combate, y luego Anderson provocó la victoria, porque AJ no podía hacer el antebrazo. No sé exactamente qué pasó, no lo vi, obviamente, pero me dijeron que fue una caída fuera del ring y que necesitaba que lo ayudaran a regresar».

Y el segundo a través de nuestros compañeros de PW Insider.

«Para aquellos que han preguntado, se nos dice que WWE envió a AJ Styles a Tampa ayer para que le revisaran el tobillo. No trabajó en el evento en vivo de anoche en Toronto después de golpearse el tobillo izquierdo el jueves por la noche en Nashville. Styles no estuvo entre bastidores en SmackDown, que también fue en Tampa anoche».

