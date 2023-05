Así de primeras, ¿qué pueden aprender las nueva generaciones de MJF? Que uno nunca es demasiado joven para ser una estrella. Que es tan importante dar buenas luchar como dar buenas promos. Que hay que tener seguridad en uno mismo. Que es importante mantener el personaje fuera del trabajo. Son muchas cosas. Pero, ¿qué piensa de ello el Campeón Mundial de Peso Completo AEW? A continuación leemos su respuesta cuando le preguntaron en la conferencia de medios después de Double or Nothing 2023.

► MJF aconseja al talento joven

“Lo que creo que podrían aprender es lo que estamos presenciando ahora. Publiqué en las redes sociales, y sinceramente, las redes sociales son como una droga en estos días. Casi desearía no involucrarme tanto en ellas, porque están llenas de… dejen que sea honesto… el 7% de nuestra audiencia. Esa es una estadística real que les estoy dando: solo el 7% de nuestra audiencia general utiliza Twitter. Es como una cámara de eco, ¿sabes? Y cuando hablamos de opiniones sobre la lucha libre, lo comparo con alguien que va a un restaurante, prueba la comida y luego se toma el tiempo de escribir una reseña en Yelp. ¿Alguna vez has escrito una reseña en Yelp? Apuesto a que no, porque eso es bastante patético y aburrido. Deberíamos tener cosas más importantes que hacer, ¿no crees? Así que madura de una vez.

“En fin, publiqué algo en esas malditas redes sociales y expresé lo que realmente desearía que la gente entendiera. Los fanáticos de la lucha libre están sedientos de sangre, son auténticos fanáticos repugnantes que no les importa nuestro bienestar, ¿sabes? A ellos no les importa un carajo que tenga el antebrazo hecho pedazos. Les da igual. Solo están emocionados porque me vieron lanzar a Darby Allin de cabeza. Y sí, también me emocioné, pero aun así… a ellos no les importamos realmente. Fingen que sí, pero en realidad no les importamos ni un poco. Les importamos tanto como, no sé, al líder de los romanos le importaban sus malditos gladiadores. En otras palabras, les importamos una mi*rda. Entonces, lo que desearía que los jóvenes comprendieran y asimilaran es que obtendrán mucho más siendo un fenómeno carismático que arriesgando tu vida tratando de hacer una maniobra que, francamente, podría no garantizarte la victoria en la lucha… Deja de ser un p*to idiota. Estas personas no son las que te pagan el sueldo. Madura de una vez por todas”.

