El plan de Kris Statlander como nueva Campeona TBS

Kris Statlander da a conocer sus intenciones con el Campeonato TBS después de ganarlo en Double or Nothing 2023 de manos de Jade Cargill en la conferencia de medios tras el evento pay-per-view, en la que también hizo un extenso repaso a su complicada recuperación de la lesión que tantos meses la tuvo apartada de los encordados hasta su regreso esta misma noche.

► El plan de Kris Statlander

“Diría que apunto a las estrellas y espero tener un reinado tan duradero como el de [Cargill]. Y si eso no sucede, quiero que sea satisfactoria, no solo para mí, sino también para la empresa y los fanáticos. Quiero que todo lo que hago tenga un significado. No voy a negar que ha sido un camino difícil, tuve que superar dos lesiones de rodilla para llegar hasta aquí. Muchas veces, al recuperarme de lesiones así, veo a mucha gente pensar que las roturas del ligamento cruzado anterior (ACL) significan el fin de una carrera. Pero sé que eso ya no es cierto, y eso me afecta. He mencionado ‘muchas veces tuve dudas sobre mí misma’, pero voy a demostrar no solo a todos que merezco ser campeona, sino que también me tomaré el tiempo para demostrarme a mí misma que merezco estar en este puesto“.

También valora la posibilidad de tener una revancha con Cargill:

“Estaría bien con cualquiera de las opciones. Teniendo en cuenta que acabo de tener mi oportunidad esta noche, aunque fuera su segunda lucha. Pero ella lanzó el desafío y fui yo quien estuvo lista para aceptarlo y superarla. Si ella desea la revancha de inmediato, estoy de vuelta, mejor que nunca, lista para enfrentarla nuevamente. Si prefiere tomar un tiempo y reagruparse, también es aceptable. Estoy completamente a favor de que cualquier persona tenga la oportunidad de competir por el título cuando estén listas”.

