Toni Storm, tras AEW DoN: “Le daré una paliza a Mercedes Moné”

Toni Storm es la nueva Campeona Mundial AEW después de vencer a Jamie Hayter en Double or Nothing 2023: “Esta vez se sintió todavía más especial. Estoy segura de que todos podemos estar de acuerdo en que lo de ser interino fue una tontería. ¿Verdad, Tony? Una locura. Fue un momento difícil y terrible. Se siente genial porque esto es lo que debería haber sido desde el principio“. Estas palabras las pronuncia en la conferencia de medios después del PPV, en la que también hablaba de su próximo paso, empezando por la posibilidad de de una revancha con la ahora ex campeona.

► El próximo paso de Toni Storm

“¿Volverá a tener toda su fuerza después de lo que le he hecho? Realmente no lo creo. No, de hecho creo que podría renunciar. Creo que está acabada. Creo que eso es todo, ¿en serio crees que la volveremos a ver? Voy a hacerla pasar por el infierno de nuevo. Así que sí, eso es todo. ¡Felicidades chicos, Jamie Hayter ha terminado! Jamie Hayter terminó. Es genial, es una cosa maravillosa. Estoy muy feliz, es bueno”.

Continuando con el seguir consiguiendo logros para The Outcasts, después de que Saraya dijera que quiere todos los títulos:

“Oh, sí, este probablemente será uno de muchos. Cuando dijimos que estábamos hablando sobre AEW, lo decíamos en serio. Sí, no, no estamos jugando. Y el reinado del terror continuará. Esto es solo el comienzo para ser honesta”.

Y terminando con una amenaza a Mercedes Moné cuando le preguntan sobre trabajar con ella o contra ella:

“Cualquiera de las opciones. Quiero decir, no sé sobre el grupo. No sé si ella es material Outcast, pero también le daré una paliza. Romperé su otro pie. Eso será bueno”.

El post-Double or Nothing: