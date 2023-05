Saraya está actualmente en su historia más grande desde que debutó en AEW. Junto a la ex Campeona Mundial Toni Storm y la veterana Ruby Soho están rivalizando con la actual campeona, Jamie Hayter, y dos ex monarca, Britt Baker e Hikaru Shida. El título estará en juego mañana entre Hayter y Storm en Double or Nothing. Será un combate enorme y la trama que están contando promete ir mucho más allá, pero la Anti-Diva avisa de que tan solo están empezando, al tiempo que se muestra feliz de lo que están haciendo. Esto en Mark Hoke Show.

► El presente de Saraya en AEW

“Aún nos queda mucho por hacer. Estamos empezando apenas. Esta compañía es aún muy joven y tenemos tanto por delante. Lo que me encanta de formar parte de esto es que hay una verdadera y larga historia. Nos gusta llamarlo una historia que se va cocinando a fuego lento, no una historia de microondas que es muy rápida. Nos tomamos nuestro tiempo con esto. Nos estamos divirtiendo mucho. Me siento realmente emocionada de poder formar parte de algo así. Esto solo va a crecer y mejorar. En algún momento, voy a dar un paso atrás y permitir que alguien más participe en una historia aún más grande.

“Me gusta que actualmente haya dos historias en marcha. Tienes a Jade Cargill y Taya Valkyrie, a quienes adoro absolutamente, me encanta que ellas sean parte de esto. Jade está enfrentando a retadoras reales, competidoras de verdad que llegan para enfrentarla, y no me refiero a las extras, son geniales, pero ya sabemos lo que va a pasar. Esa chica que no tuvo una entrada triunfal, ¿va a ganar contra Jade? Probablemente no. Sería increíble ver una sorpresa, eso sí. Es genial ver cómo Taya está enfrentándose a ella y a quien más quiera venir y probar suerte. Ojalá podamos ser nosotras, quiero ganar todos los campeonatos. Quiero ser ambiciosa”.

