MJF no fue estelar en Double or Nothing 2023 sino que lo fueron el Blackpool Combat Club y The Elite a pesar de que él es el Campeón Mundial de Peso Completo AEW y su historia con Sammy Guevara, Darby Allin y Jungle Boy es fantástica. Pero la compañía tomó la decisión de que el combate Anarchy in the Arena pusiera el broche de oro al evento pay-per-view. ¿Qué piensa el joven monarca de esto? Por ello le preguntaron en la conferencia de medios posterior a la velada.

► MJF no estelarizó Double or Nothing

“No, definitivamente no [estaba descontento por la decisión]. ¿Por qué diablos querría revolcarme en la sangre de Jon Moxley? Estoy perfectamente bien sin eso, ¿de acuerdo? No, gracias. Además, sinceramente, tanto en esta compañía como en WWE, creo que la idea de que el título mundial siempre tenga que ser el evento principal está un poco obsoleta en la lucha libre.

“Además, ¿cuántos PPV ha habido en esta compañía en los que el título mundial no ha sido el evento principal? Pero sí, preferiría evitar tener que meterme en todo ese maldito lío de sangre. ¿Podemos ser realistas por un momento? Fue absolutamente repugnante. Wheeler Yuta también estuvo en esa lucha. ¿Creen que quiero revolcarme en la sangre de Wheeler Yuta?”.

El post-Double or Nothing: