MJF: “El mejor de NJPW no puede atarme las botas”

El 25 de junio es la fecha marcada en el calendario para la realización de la secuela de AEWxNJPW: Forbidden Door. Teniendo en cuenta que esta pasada noche hemos visto Double or Nothing es comprensible que todavía es pronto para conocer las luchas que formarán el cartel de este próximo evento pay-per-view. No obstante, muchos luchadores y luchadoras han expresado ya sus deseos en lo relativo a lo que quieren estar haciendo entonces. Por ejemplo, en la conferencia de medios de hace unas horas Orange Cassidy desafiaba a Zack Sabre Jr..

► ¿Qué hará MJF en Forbidden Door 2?

De la misma manera, MJF, el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, también compartió sus pensamientos sobre su posible combate en este show cruzado. Aunque en su caso no lanza ningún reto a nadie de New Japan Pro-Wrestling. Es una lástima. ¿Qué tan grande sería que luchara con Sanada, el actual Campeón Mundial de Peso Completo IWGP?

“¿Tengo que luchar en Forbidden Door? Que se j*dan. Oh, Dios mío, es una j+dida promoción independiente. No sé. Jesucristo. Mira, con todo el respeto del mundo, su mayor leyenda probablemente no podría atarse mis botas. Creo que haría que cualquiera en ese elenco se vea ridículo, y no quiero perder mi tiempo. Soy un hombre muy ocupado. Ahí tienes tu respuesta. Creo que New Japan Pro Wrestling apesta. Excepto ese tipo Great-O-Khan, me hace reír. Me cae bien. Pero todos los demás son una mi*rda. No sé, me recuerda a una promoción independiente local”.

El post-Double or Nothing: