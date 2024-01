Natalya: «Tegan Nox finalmente lo está entendiendo»

Las lesiones han lastrado su carrera en WWE de manera drástica pero Tegan Nox nunca se ha rendido y continúa buscando su sitio como Superestrella de la WWE. En estos momentos, trabajando junto a una veterana como Natalya, que puede ayudarla tremendamente. Aunque tengamos en cuenta lo que pasó con ellas en el Royal Rumble 2024. Resulta que las dos se encontraron en el cuadrilátero, se dieron un abrazo de amigas y entonces «The Queen of Harts» intentó eliminarla, lo que se volvió en su contra porque Nox se revolvió y la eliminó a ella. Lamentablemente, Bayley aprovechó esto para sacarla, así que las dos se acabaron encontrando eliminadas.

Tegan Nox knows how Natalya is in Royal Rumbles. Smart move! #RoyalRumble pic.twitter.com/odCW8LLXAx

¿Qué pasará ahora con ellas? ¿Van a continuar trabajando juntas? ¿Iniciarán una rivalidad? Tendremos que esperar para verlo. Antes, hablando después de Premium Live Event, Nattie aplaudía a su compañera diciendo que ahora lo está entendiendo y adelantando que su amistad va a ser más fuerte ahora.

«Byron, en realidad debería estar más molesta de lo que estoy. Pero de alguna manera, esto fue como un momento de revelación para mí con Tegan, porque ahora siento que Tegan finalmente, finalmente lo está entendiendo. Finalmente se está dando cuenta de que es contra cada mujer. Finalmente la veo cobrar vida, y realmente me gusta. Creo que esto es algo grandioso. Es el comienzo de una hermosa amistad.»

Veremos si Tegan Nox piensa lo mismo. La verdad es que le vendría de maravilla «un momento de revelación». Como decíamos, nunca ha dejado de intentarlo, pero al mismo tiempo hablamos de un luchadora que no ha mostrado demasiado carisma, tampoco un gran nivel en el encordado, ni un personaje fuerte.

Sounds like @NatbyNature and @TeganNoxWWE's attempts to eliminate each other in the #RoyalRumble Match could be the start of a beautiful… friendship? pic.twitter.com/iDvPPVHR7T

— WWE (@WWE) January 28, 2024