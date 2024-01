Desde el Osceola Heritage Park de Kissimmee (Florida, EEUU), TNA realizó los pasados días 19 y 20 sus más recientes grabaciones televisivas. Y aquí en SUPERLUCHAS, nos hicimos eco de una información relacionada con Shawn Spears.

Pero Matthew Rehwoldt quiso restar importancia a dicha visita.

This is your reminder that the wrestling business is smaller than you think, and most of us are all friends with each other and have all worked with each other at different times/places.

Friends coming by to say hi to other friends is not breaking news 🤷‍♂️ https://t.co/BSEpMVpjHm

— Matthew Rehwoldt (@DramaKingMatt) January 22, 2024