John Cena espera volver a WWE después de Navidad

Días atrás nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de la noticia de que John Cena estará filmando la temporada dos de ‘Peacemaker’ de noviembre a junio, lo cual no le dejará tiempo para hacer apariciones, y mucho menos luchar, en la WWE. No obstante, también sabemos sin necesidad de información que la de WrestleMania XL para ayudar a Cody Rhodes a vencer a Roman Reigns no será su última vez en la compañía. De hecho, «The Greatest of All Time» sabe cuando espera volver.

► El regreso de John Cena a WWE

«He especulado mucho sobre cuándo dejaré de usar los jorts. No fue anoche y todavía me queda un poco de caucho en los neumáticos. Cuando llegue ese momento, eso significará que se ha acabado. Actualmente estoy tratando de trazar ese camino. Me he puesto una línea en la arena para mí mismo a los 50 años. Honestamente, creo que será antes que eso. Cumpliré 47 dentro de unas semanas.

«Muchos están llamando a esto el mejor WrestleMania de la historia. Estoy de acuerdo, qué espectáculo. Eso se debe al talento que realmente dedicó tiempo. Yo estuve allí por 90 segundos. Este es el mejor WrestleMania con o sin mi participación. Eso se debe al presente, a las superestrellas que tenemos ahora y sus contribuciones al negocio. Va a ser hora de que me retire. Estoy aceptando eso, disfrutándolo, y me permite estar presente«, explica John Cena en The Pat McAfee Show.

► Más de WrestleMania XL