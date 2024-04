John Cena filmará ‘Peacemaker’ de junio a noviembre

John Cena podría estar en WrestleMania 40. La semana pasada, su cara y la de Steve Austin fueron vistas en un camión de producción de la WWE, lo cual no sería una casualidad. De participar en el gran evento, esa podría ser la última aparición del 16 veces Campeón Mundial en la compañía hasta finales de 2024.

► La filmación de ‘Peacemaker’

Como nos informan nuestros compañeros de PWInsider, estará filmando la segunda temporada de ‘Peacemaker‘ de junio a noviembre.

Aunque hay rumores en la WWE de que John Cena estará en la ciudad para WrestleMania este fin de semana (PWInsider.com aún no ha confirmado que Cena haya sido visto en la ciudad), estará fuera de escena para cualquier evento importante en el mundo físico de la WWE durante la mayor parte del resto de 2024.

Cena estará filmando la segunda temporada de la serie de DC Peacemaker desde junio hasta noviembre en el área de Atlanta, con el calendario de filmación actual programado para finalizar alrededor del Día de Acción de Gracias, según ha podido confirmar exclusivamente PWInsider.com.

Cena quizá podría hacer apariciones en la programación de WWE durante el rodaje pero no tener luchas pues eso lo expondría a lesiones que podrían detener el mismo, la cual es una de las razones por las que no lucha más habitualmente desde que es una estrella de Hollywood, como The Rock.

En cuanto a ‘Peacemaker’, echa un vistazo a la sinopsis y el tráiler:

Es una serie de acción que gira en torno a Christopher Smith, un diplomático pacifista e hijo de un comandante del campo de exterminio nazi que fundó el Instituto Pax, el mismo que lucha contra dictadores y señores de la guerra. Christopher Smith es una persona que siempre busca la paz y que hará lo que sea para conseguirla, ya sea matando a cualquier persona que se interponga entre él y la paz.