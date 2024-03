Rumor: Stone Cold y John Cena en el camión de producción no fue casualidad

Lo acontecido entre The Rock y Cody Rhodes en el capítulo del 25 de marzo en Raw, sigue dando para nota.

Además de revelar lo que le susurró Rock a Rhodes.

Acaba de llegar una supuesta interpretación sobre la escena que cerró el mencionado episodio de Raw.

Durante unos momentos del calvario de Rhodes, un tiro de cámara dejó ver el camión de producción de la WWE donde se vio la cara de Stone Cold y John Cena.

Según un rumor de pasillo, podría significar algo.

Lo anterior lo asegura WrestleVotes, quienes, publicaron en X lo siguiente:

Everything is done on purpose. Two weeks out from WrestleMania, the backdrop of these WM ‘specific’ trucks last night would have sufficed.

I’ll leave it at that… pic.twitter.com/VZJGmP9yZX

— WrestleVotes (@WrestleVotes) March 26, 2024