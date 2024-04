Le preguntan a Tony Khan por lo dicho por CM Punk contra AEW

CM Punk atacó recientemente a AEW:

«No me gusta el drama, pero la verdad es la verdad. [Tony Khan] No es un jefe. Es un buen tipo. Y creo que al final, es malo para la compañía. Pero no es mi compañía, yo estoy fuera. Yo creía que se trataba de vender mercancía y boletos y generar buenos números para los eventos de pago por visión y demás. Y claramente, lo hice, pero al parecer la empresa no va de eso, y a algunos no les gustó.

«No es un negocio real. No va de vender boletos, no va sobre hacer dinero […] No lo sé, quizás va de hacer buenos combates, y no tengo nada en contra de ello. Siempre existirá mientras Tony ponga dinero […] Pero eso no es sostenible, y ahora se está demostrando. De vez en cuando puedes tener éxito, aquí y allá, pero no es algo sostenible».

► Tony Khan de CM Punk

Fue respondido por Eddie Kingston, Tony Schiavone o Jim Ross.

No tanto así por Tony Khan. En realidad, el presidente de la casa Élite sí que contestó a los periodistas durante la conferencia de medios de ROH Supercard of Honor 2024 pero sin hacerlo verdaderamente.

«Prefiero no hablar sobre eso. Realmente prefiero enfocarme en el cartel y en Supercard of Honor, pero gracias por preguntar. Aprecio que lo hagas, y hay muchas otras cosas interesantes de las que podemos hablar aquí.»

Khan no suele esquivar la posibilidad de defender a su compañía y añadir más controversia a tal o cual situación, así que quienes entonces le critican que lo haga estarán contentos de que en esta ocasión se ha contenido.

► El menú de ROH Supercard of Honor 2024