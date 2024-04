La Superestrella WWE, Seth Rollins, por fin ha vuelto a hablar acerca de Will Ospreay, luego de unos comentarios que hizo contra este en 2019 que generaron polémica y opiniones divididas en redes sociales. Una vez Rollins defendió el Campeonato Universal WWE ante Baron Corbin en el evento premium Stomping Grounds 2019, Rollins dijo en un video posteado en las redes sociales de WWE, las siguientes declaraciones:

«Duplicando la apuesta. Esta es la mejor profesional en el planeta. ¿Viste esa triple amenaza por el campeonato crucero? Y eso es solo una noche, una lucha entre muchas. Encuentra a alguien más vivo que haga lo que hago tan bien como yo lo hago tan a menudo como lo hago. No puedes».

► Seth Rollins elogia a Will Ospreay

Osperay le respondió a Rollins que la mejor lucha libre no estaba en WWE y que él era un gran luchador que no estaba en WWE, sino que estaba en NJPW y en distinas compañías independientes en los Estados Unidos. El Freakin le respondió diciéndole a Ospreay que él no era mejor que Ricochet, que estaba firmado al elenco de WWE. La guerra de palabras siguió, y Rollins hizo un comentario bastante fuerte que fue criticado tanto por los aficionados como por algunos de sus colegas de profesión, el cual fue el siguiente:

«Si quieres hablar de números, también podemos comparar cuentas bancarias».

Rollins se disculpó en su momento. Y recientemente, en entrevista con The Ringer, aunque no quiso profundizar en el tema, se mostró genuinamente feliz por el gran éxito que está teniendo Ospreay desde que decidió dejar NJPW y firmar contrato a tiempo completo con AEW. Estas fueron sus declaraciones:

«Will Ospreay es absolutamente uno de los mejores luchadores del mundo, y estoy feliz de que finalmente esté alcanzando el más alto nivel en nuestra industria».

Eso sí, cuando le preguntaron por qué consideró que era buena idea hacer estos comentarios, Rollins habló un poco más de este tema:

«No todos han tomado esta postura a lo largo de los años, pero para mí, la WWE es mi hogar, ¿verdad? Estas personas con las que voy a la batalla cada semana en estos eventos en vivo y en estos programas de televisión, y no estoy hablando solo del talento; estoy hablando de todo el equipo, la producción, la creatividad, ames u odies, somos los mejores. Y he sido un defensor de estas personas en mi familia y los he respaldado durante años porque creo en eso, y creo en el trabajo que todos juntos realizamos para hacer que esta industria sea lo mejor que pueda ser».