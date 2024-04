Ronda Rousey: «Si siguiera luchando, sería indie»

Ronda Rousey estuvo toda su carrera en los grandes escenarios. Desde los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 hasta WrestleMania de WWE pasando por los PPV de UFC.

No obstante, ella prefiere competir en escenarios más pequeños. Por eso, si continuara luchando, lo haría como independiente. Lo explica en una reciente entrevista con Rachel Hollis.

► Ronda Rousey, mejor como indie

«Para ser honesta, no me gusta actuar en grandes estadios. Mis eventos favoritos son las presentaciones no televisadas en lugares pequeños. Si continuara luchando, probablemente haría algunas cosas independientes aquí en la ciudad. Me encanta cuando el ambiente es lo suficientemente íntimo como para interactuar con la multitud. Esas son las cosas que más disfruto. No siento la necesidad de estar en la televisión y en un estadio para pasarlo bien. De hecho, eso genera mucha presión innecesaria. Solo quiero salir y divertirme. Eso es lo que realmente importa.

«Creo que eso se perdió en algún momento, porque todo se centró en la división de mujeres y en tratar de elevar a todas. Tuve que reflexionar cuando llegó al punto de ‘Ok, esta empresa no va a trabajar conmigo para crear algo grandioso y solo soy una pieza más en su tablero‘. Solo quiero estar aquí y pasarlo bien con mis amigos. Eso es lo que realmente importa. Creo que las mujeres que están allí ahora son increíbles y pueden seguir adelante sin mí. Encuentro la mayor satisfacción en los espectáculos pequeños, donde lo que estoy haciendo no es analizado por un millón de personas.»

A finales de 2023, Ronda volvió a luchar meses después de su adiós a la WWE. Lo hizo en Lucha VaVoom Area 51, REVOLVER Unreal y un programa de ROH.