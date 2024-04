CM Punk: «AEW no es un negocio real, no va sobre hacer dinero»

No se esperaba con tanto ahínco una entrevista a un luchador desde la salida de CM Punk de WWE en 2014. Y ahora, casi 10 años después, otra vez Punk llena titulares con unas declaraciones controvertidas.

Ante los micrófonos de ‘The MMA Podcast’, con Ariel Helwani como conductor, Punk no tuvo reparos en hablar así sobre Vince McMahon.

«En este punto, se debe usar toda la energía, hay víctimas aquí, así que lo que CM Punk piense sobre Vince y la relación CM Punk/Vince no significa nada . Cualquier cosa aquí, todo eso pasa a un segundo plano, lo que me preocupa más, en el futuro, es cómo esas personas sobreviven a través de ese trauma».

«Quiero decir, no hay nada positivo . No leí todas las acusaciones, leí mensajes de texto y dije: ‘Oh, a la mier** esto’. Es indefendible.

Pero claro, el punto más esperado de esta entrevista fue otro tema: AEW. Y Punk, obviando su silencio al respecto de aquel incidente en All Out 2022 que puso la primera piedra para su despido (motivos legales se lo impiden), más allá, desde luego el «Best in the World» tuvo pocas cortapisas.

Tras asegurar que nunca hizo nada por lo que Tony Khan debiera temer por su vida en All In: London, Punk, básicamente, hizo recaer toda la culpa a AEW, cuando fue preguntado sobre si piensa que algunos allí buscaban hundir su reputación.

Seguidamente, Punk describió así trabajar para Tony Khan.

«Tío, es una pregunta muy densa, porque no quiero que esto sea… No me gusta el drama, pero la verdad es la verdad. No es un jefe. Es un buen tipo. Y creo que al final, es malo para la compañía. Pero no es mi compañía, yo estoy fuera. Yo creía que se trataba de vender mercancía y boletos y generar buenos números para los eventos de pago por visión y demás. Y claramente, lo hice, pero al parecer la empresa no va de eso, y a algunos no les gustó.

«No es un negocio real. No va de vender boletos, no va sobre hacer dinero […] No lo sé, quizás va de hacer buenos combates, y no tengo nada en contra de ello. Siempre existirá mientras Tony ponga dinero […] Pero eso no es sostenible, y ahora se está demostrando. De vez en cuando puedes tener éxito, aquí y allá, pero no es algo sostenible».