CM Punk rompió el silencio sobre el caso de Vince McMahon

Vince McMahon es una de las figuras más polarizantes en la historia de la lucha libre profesional. Si bien ha sido el artífice en gran parte de la grandeza que representa la WWE hoy en día, no es menos cierto que sus recientes escándalos han provocado su salida de la compañía tras cuatro décadas de tener el mano. Actualmente, McMahon enfrenta acusaciones de tráfico sexual y mala conducta por parte de la ex empleada de la WWE, Janel Grant, y evidentemente hay cero esperanzas de que volvamos a verlo en el escenario de la compañía que lideró, e incluso poco a poco ha ido vendiendo sus acciones.

► CM Punk se sinceró sobre el caso de Vince McMahon

Una de las estrellas más polarizantes de la WWE es CM Punk, quien salió de la compañía en el 2014 en no muy buenos términos, pero que vio su camino de regreso justamente meses después de que Vince McMahon diera un paso al costado. Recientemente, The Second City Saint hizo una aparición en MMA Hour, abordando el delicado tema de las acusaciones de abuso sexual que rodean a Vince McMahon, y sin mayores rodeos mencionó que era un tema indefendible y que esperaba que en algún momento le consultaran sobre el tema. Además, mencionó que el enfoque principal en este punto deben ser las víctimas.

“Quiero decir, no hay nada positivo allí. No leí todas las acusaciones, leí mensajes de texto y dije: ‘Oh, a la mier** esto’. Es indefendible”.

“Al hacer esto, imaginé que me iban a preguntar al respecto, sé que lo más fácil es evitarlo, pero está ahí. Estoy un poco sorprendido de lo tonto que era, escribir cosas y dejar ese rastro en papel, es horrible”.

«En este punto, se debe usar toda la energía, hay víctimas aquí, así que lo que CM Punk piense sobre Vince y la relación CM Punk/Vince no significa nada. Cualquier cosa aquí, todo eso pasa a un segundo plano, lo que me preocupa más, en el futuro, es cómo esas personas sobreviven a través de ese trauma”.

CM Punk también manifestó que, a estas alturas, el negocio de la lucha libre es mejor sin Vince McMahon en el horizonte.