Matt Riddle conquistó el Campeonato de la TV NJPW World el 23 de febrero, pero lejos de esperar a que New Japan Pro Wrestling le asignara una lucha titular, decidió exponerlo en eventos de MLW, empresa en la que actualmente labora.

► Matt Riddle retó a Zack Sabre Jr para el evento de NJPW en Chicago.

En el curso de un mes, ha realizado tres defensas del cetro, siendo la primera ante Bad Dude Tito de TMDK; la segunda fue también ante otro integrante de TMDK, Kosei Fujita y la última apenas antier ante Jake Omen.

Desde que le arrebató el cinturón a Hiroshi Tanahashi en The New Beginning in Sapporo, Matt Riddle ha tenido en mente combatir contra Zack Sabre Jr.; en ese entonces lo retó, pero el inglés no aceptó.

Tras tres defensas exitosas, nuevamente Riddle volvió a lanzar el desafío al Sabre, esta vez mediante un video, donde asegura que lo verá en Chicago, el 12 de abril en Windy City Riot.

Zack Sabre Jr., los fuertes nunca flaquean, ¿verdad? Hermano, puse a Tito y Fujita de rodillas. Sigo siendo el Campeón certificado de la TV NJPW World. Hermano, el próximo retador eres tú, el primer Campeón de la TV. Te mostraré por qué soy el verdadero y único campeón certificado. Lo haré en Chicago el 12 de abril. Estoy deseando que llegue. Hermano.

El cartel va como sigue:

NJPW «WINDY CITY RIOT», 12.04.2024

Wintrust Arena, Chicago Illinois, Estados Unidos

– Riot Rules Match: Gabe Kidd, X, X y X vs. Eddie Kingston , X, X y X

– STRONG Openweight Tag Team Title, G.o.D. Open Challenge 4 Way Match: Hikuleo y El Phantasmo (c) vs. X y X vs. X y X vs. X y X

– Special Singles Match: Shota Umino vs. Jack Perry

– Special Singles Match: Nic Nemeth vs. Tomohiro Ishii

– Special Singles Match: Hiromu Takahashi vs. Mustafa Ali

– NJPW World TV Title: Matt Riddle (c) vs. Zack Sabre Jr

– Special Singles Match: Tetsuya Naito vs. Jon Moxley