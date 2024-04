AEW Dynamite se presenta este miércoles en el DCU Center en Worcester, Massachusetts (anteriormente conocido como Centrum in Worcester y Worcester’s Centrum Centre), arena con capacidad para 14,800 aficionados y casa de los Worcester Railers de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Will Ospreay venció a Katsuyori Shibata (****1/2) LUCHA CLASIFICATORIA TORNEO PARA SER RETADOR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Matthew Jackson y Nicholas Jackson vencieron a Isiah Kassidy y Marq Quen (****) LUCHA DE CUATRO ESQUINAS PARA DEFINIR A LA RETADORA AL CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale venció a Kris Statlander, Anna Jay y Skye Blue (*** 1/2) LUCHA CLASIFICATORIA TORNEO PARA SER RETADOR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Orange Cassidy y Trent Beretta vencieron a Matt Taven y Mike Bennett (*) Swerve Strickland venció a Konosuke Takeshita (****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Como parte del elenco de AEW, Will Ospreay lleva tres luchas y un récord invicto. Ya enfrentó a un compañero de la Don Callis Family, Konosuke Takeshita, y esta semana se medirá con otro: ‘Powerhouse’ Will Hobbs, en una lucha que ha sido subtitulada ‘A Battle of Wills’ no sólo por el nombre de ambos, sino porque será un verdadero choque de voluntades en el cual ninguno de los dos querrá salir como perdedor.

En una lucha para definir a la contendiente #1 por el Campeonato Mundial Femenil que posee Toni Storm, veremos a Thunder Rosa contra Mariah May.

La primera semifinal del torneo por el Campeonato Mundial de Parejas AEW se celebrará este miércoles, y en ella, los Young Bucks (Matthew Jackson y Nicholas Jackson) se medirán con los Best Friends (Orange Cassidy y Trent Baretta).

Billy Gunn regresa a la acción tras el ataque que sufrió por parte del Bullet Club Gold, y enfrentará al líder de dicho grupo, Jay White.

Además, Samoa Joe y Swerve Strickland firmarán el contrato para su lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en Dinasty.