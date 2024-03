WWE SMACKDOWN 29 DE MARZO 2024 .— Damage CTRL, grupo formado por la Campeona WWE, Iyo Sky, Asuka, Kairi Sane y Dakota Kai no sólo mantiene una guerra contra su exlíder Bayley, sino también contra Bianca Belair y Naomi. La semana pasada, las cuatro rudas atacaron brutalmente a Naomi, y fue Belair la que llegó al rescate. Este viernes veremos un mano a mano entre Belair y Kai, combate que marcara un capítulo más en esta rivalidad que sin duda desembocará en WrestleMania. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Mohegan Sun Arena, en Uncasville, Connecticut.

En WrestleMania, Finn Bálor y Damian Priest defenderán el Campeonato Indisputable de Parejas WWE en un combate de escaleras ante cinco equipos. Quienes ya están clasificados para esa lucha son #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa), The Awesome Truth (The Miz y R-Truth) y The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods). Los dos equipos restantes se definirán mediante un torneo en SmackDown.

Este viernes veremos las dos finales. En una, Legado del Fantasma (Ángel Garza y Humberto ‘Berto’ Carrillo) enfrentarán a New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate).

En la otra, los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) enfrentarán a Grayson Waller y Austin Theory.

Además, en lucha de relevos, Kevin Owens y Randy Orton se medirán con Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson).

► El show empezó con una toma de la ciudad de Philadelphia, y Corey Graves promocionó WrestleMania 40, en poco más de una semana.

► Luego, se mostró un video recapitulando la brutal paliza que The Rock le dio a Cody Rhodes al cierre del pasado Raw.

► Se mostró a The Bloodline caminando por backstage y en tomas separadas a Bianca Belair y Damage CTRL arribando esta tarde a la arena. Con la música de Randy Orton, nos fuimos a la primera lucha de la noche.

► Lo más interesante vino después, cuando Randy Orton subió al ring y le gritó a Kevin Owens preguntándole qué había pasado. Randy Orton vio todo en la pantalla gigante, y luego, buscó debajo del ring. Los fans empezaron a señalar hacia donde estaba escondido Logan Paul y a corear RKO.

LOOK OUT! It's @LoganPaul with those BRASS KNUCKLES! #SmackDown pic.twitter.com/0ytk9teIGu

► Orton sacó debajo del ring a Logan y le dio un derechazo y lo arrojó contra la barricada de protección. Luego, puso a Logan Paul sobre la mesa de comentaristas, pero Pretty Deadly atacó a traición a Orton. Sin embargo, Owens pudo atacar a Prince con un stunner y Orton atacó a Kit con un RKO sobre la mesa de comentaristas.

► Randy Orton luego persiguió por entre la multitud a Logan Paul, pero este pudo escapar e irse de la arena en su automóvil.

YOU CAN RUN BUT YOU CAN'T HIDE FROM THE VIPER! 🐍

Did @LoganPaul just STEAL A CAR so he could escape @RandyOrton??? 😂#SmackDown pic.twitter.com/T96N04d3q0

— WWE (@WWE) March 30, 2024