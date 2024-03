Becky Lynch: «Ronda Rousey estaba dispuesta a aprender»

En una entrevista anterior, Becky Lynch aseguró que Ronda Rousey no sabía luchar:

«(…) Tuvo un debut fantástico. Todo el mundo pensó, ‘Oh, sabe luchar’. Y lo digo con respeto, pero no sabía luchar. Lo que nosotros hacemos no es algo donde tienes un buen combate y ya puedas decir, venga, soy luchadora. Es un oficio, tienes que aprender tu oficio y tienes que ser diligente aprendiendo tu oficio. Pero todo el mundo trataba a Ronda como si ya supiera por haber tenido un buen debut. Pero estuvo ahí trabajando junto a Kurt Angle, trabajando junto a Triple H, Stephanie McMahon. Fue un buen combate de prueba, porque todo el mundo quería que saliera bien. Y entonces fue en plan, ‘Vale, sabe hacer esto’. Y eso fue un error (…)».

No obstante, en una más reciente, «The Man» añade que la «Rowdy» estaba dispuesta a aprender.

«Fue definitivamente una experiencia interesante. Cuando Ronda llegó, primero que nada, estaba muy feliz de estar allí. Creo que le gustaba el compañerismo del vestuario, mientras que antes estaba acostumbrada a más hostilidad. Creo que cuando llegó, sabía que no sabía nada sobre el mundo y estaba muy ansiosa por aprender y estaba abierta a aprender. Al armar el combate, porque Ronda llegó y lo hizo tan bien de inmediato, uno tiende a asumir que ella sabe estas cosas que la mayoría de la gente no sabría, especialmente si no ha estado luchando por mucho tiempo.

«Hubo ciertas cosas así que quizás no siempre teníamos en cuenta, pero eso fue un subproducto de suponer, ya que Ronda llegó y tuvo un gran combate de inmediato, lo que llevó a todos a pensar, ‘esto es todo, fácil, a la carrera’, pero había ciertas cosas que necesitábamos entender. Por supuesto, esto es algo completamente diferente y ajeno. No es de ninguna manera fácil. Se necesitan muchos años para ser excelente en esto y bueno en esto. Ronda llegó y estaba dispuesta a trabajar y hacer negocios, eso siempre es importante«, dice Becky en Extra Rounds.