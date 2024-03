WWE SMACKDOWN 22 DE MARZO 2024 .— Santos Escobar lesionó a Rey Mysterio, manteniéndolo alejado de los cuadriláteros durante cinco largos meses. Hace tres semanas, Mysterio regresó para vengarse y acabar con quien fuera su protegido. Sin embargo, Escobar ha fortalecido su posición con una nueva encarnación del Legado del Fantasma, así que no le teme al enmascarado. Este viernes ambos se enfrentarán en mano a mano, y mientras Mysterio buscará justicia, Escobar buscará terminar el trabajo. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Fiserv Forum, en Milwaukee, Wisconsin.

En WrestleMania, Finn Bálor y Damian Priest defenderán el Campeonato Indisputable de Parejas WWE en un combate de escaleras ante cinco equipos. Quienes ya están clasificados para esa lucha son #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa), The Awesome Truth (The Miz y R-Truth) y The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods). Los dos equipos restantes se definirán mediante un torneo en SmackDown.

La semana pasada, avanzaron a la primera final Legado del Fantasma (Ángel Garza y Humberto ‘Berto’ Carrillo) y New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate).

Para esta semana, están programadas dos luchas del torneo: Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) enfrentarán a los Authors of Pain (Akam y Rezar), mientras que, los Good Brothers (Luke Gallows y Karl Anderson) se medirán con Grayson Waller y Austin Theory.

Además, el Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns, tendrá un careo con Cody Rhodes.

WWE SmackDown 22 de marzo 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

WWE SMACKDOWN 22 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Rey Mysterio vs. Santos Escobar ►1- Rey Mysterio vs. Santos Escobar Contenido El Final Phantom Driver de Santos Escobar. Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros La lucha no fue la gran cosa, pero tuvo momentos y movimientos interesantes. Le faltó profundidad, aunque, claro, parece ser que lo principal que se quería mostrar en la historia era el ataque de Dominik Mysterio a su padre, Rey Mysterio.

Contras Rey Mysterio falló un salto impulsado desde las sogas.



► Dominik Mysterio y Santos Escobar celebraron con abrazo la caída de Rey Mysterio, quien de nuevo, quedó en lágrimas por este sorpresivo ataque de su hijo, el Dirty Dom.

► ¿Por qué razón, de la nada, Dominik Mysterio atacó a su padre? ¿Será que estamos ante el inicio de una rivalidad más de Dominik y Rey, que termine en el retiro de Mysterio? Podría ser, aunque hay pocas posibilidades, pues Mysterio firmó hace poco un contrato con WWE por 3 años más.

► Tras bambalinas, Bayley, Naomi y Bianca Belair hablaron. Belair le idjo a Bayley que tal vez todo lo que le está pasando con Damage CTRL es porque se lo merece. Bayley negó que estuviera intentando involucrar a Naomi en sus problemas, y Belair se enojó por esto y le pidió que no lo hiciera. Al final, Naomi empujó amistosamente a Belair para que se fueran.

► Al regresar de comerciales, Naomi le dijo a Bianca Belair que si bien tiene razón… Ella no puede hacer nada acerca del pasado. Por lo que no importa si le toca luchar ante Iyo Sky o ante todo Damage CTRL, pues las va a tumbar una a una. Ya sea sola o con ayuda.

WWE SMACKDOWN 22 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Rey Mysterio vs. Santos Escobar ►2- CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS DE WRESTLEMANIA: Austin Theory y Grayson Waller vs. Karl Anderson y Luke Gallows El equipo ganador de esta contienda no obtenía directamente el paso a la lucha de escaleras de seis equipos que buscarán ganar el Campeonato de Parejas Indisputable WWE que ostentan Finn Bálor y Damian Priest. Para ello, deben enfrentarse al otro equipo que gane esta noche. Es curioso este combate, pues The OC lucharon el pasado martes en NXT y pasaron a la final del torneo que determinará al próximo equipo retador al Campeonato de Parejas NXT, por lo que volvieron a tomar algo de importancia gracias a estas clasificatorias, importancia que no tenía en WWE desde hacía años. Austin Theory se enfrentó a Luke Gallows, quien lo golpeó y lo derribó. Karl Anderson entró al ring y golpeó a Theory. Anderson lo castigó con un raquetazo y luego Gallows volvió al ring. Gallows golpeó a Theory y lo castigó en la esquina. Theory respondió con un golpe en la garganta y dio el relevo a Grayson Waller. Gallows derribó fácilmente a Waller con un golpe. Gallows y Anderson combinaron sus ataques y sacaron a Waller del ring. Gallows también sacó a Theory con un lazo al cuello. Anderson luego se lanzó con un sentón somersault sobre Theory y Waller. De vuelta de los comerciales, Gallows golpeó a Waller con una patada y un superkick. Theory entró rápidamente al ring, pero Gallows lo golpeó con un chokeslam. Gallows mostró molestia en su rodilla operada. Michin atacó a Waller en ringside para proteger a Anderson. Anderson tomó el control contra Theory. Anderson ejecutó un Double-A Spinebuster y un vuelo desde la segunda cuerda para una cuenta en dos segundos. Gallows volvió al ring y buscaron el Magic Killer, pero Waller intervino. Waller golpeó a Anderson y lo sacó del ring. Gallows arrojó a Waller por encima de la ceja del ring. Theory intentó un toque de espaldas con trampa, pero Waller lo detuvo y consiguieron la victoria. En el clímax de la lucha, Theory y Waller lograron un toque de espaldas ilegal para llevarse la victoria, porque Waller le tomó el pie a Theory para reforzarle cuando lo puso sobre las sogas para hacer la trampa El Final Toque de espaldas de Austin Theory y Grayson Waller. Valoración 4.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha interesante, pero no tan resaltable.

Estuvo bien la victoria de Theory y Waller. Contras Nada negativo para resaltar.



THE O.C. IS ON FIRE TONIGHT! 🔥🔥🔥 Can they move one step closer to #WrestleMania or will @_Theory1 and @GraysonWWE be able to turn this thing around? #SmackDown pic.twitter.com/AhD6UfP9xC — WWE (@WWE) March 23, 2024

WWE SMACKDOWN 22 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Rey Mysterio vs. Santos Escobar ►3- Naomi vs. Iyo Sky En esta lucha, la Campeona WWE no puso en juego su título, pero se enfrentó a Naomi, luego de que la recién llegada a WWE expresara pesar con Bayley, luego de que todo Damage CTRL, Asuka, Iyo Sky, Kairi Sane, y hace dos semanas, hasta Dakota Kai, la traicionaran. La retadora pensó que estaba sola, pero en el pasado SmackDown, luego de que Iyo Sky golpeara a Bayley con el título, y la hiciera ganadora moral de su lucha ante Kai por descalificación, Damage CTRL le volvió a dar uan paliza a Bayley, pero Naomi apareció. Corrió hacia el ring, intentó salvar a Bayley, pero ella también recibió una paliza y recibió los remates finales de Sane, Asuka y Sky, quien le dio un tremendo rodillazo volador y la sacó del ring. Por eso fue que llegamos a este encuentro. Tras bambalinas, Iyo Sky atacó violentamente a Bayley mientras Naomi hacía su entrada al ring. Dakota Kai le dijo a Iyo Sky que atacara a Bayley mientras ellas entraban primero al ring y distraían a Naomi. La morenaza no pudo hacer nada para ayudar a Bayley, y se mostró emocional en el ring antes de empezar la contienda. Naomi tomó la iniciativa contra la Campeona SmackDown. Naomi golpeó y patadas a Sky en la esquina antes de ahogarla con su bota en la cara. Sky se defendió y le golpeó de vuelta. Naomi revirtió un movimiento y la mandó contra la esquina, pero Sky la golpeó de regreso. Sky salió volando de las cuerdas con una huracarrana y conectó una patada voladora en la esquina. Sky clavó su rodilla en la cara de Naomi. Sky la estranguló en las cuerdas antes de retroceder y darle una patada en la cara. Sky la envió a la esquina, pero Naomi rebotó en las cuerdas con una patada al cráneo. Naomi conectó una patada voladora. Naomi conectó un bulldog para una cuenta en dos segundos. Naomi golpeó a Sky en la cabeza y la estrelló contra las cuerdas. Naomi conectó una patada voladora en la esquina. Sky se defendió y golpeó unas patadas voladoras para hacerla retroceder. Sky conectó una meteora en el poste inferior. Sky fue a la cuerda superior, pero Naomi la detuvo. Naomi ejecutó un superpléx desde la cuerda media para una cuenta casi de tres palmadas. Sky y Naomi se levantaron lentamente y se intercambiaron golpes. Naomi le dio antebrazos, pero Sky la derribó y golpeó con un doble pisotón en el abdomen. Naomi llevó a Sky a la ceja del ring y ejecutó un DDT. Las Kabuki Warriors corrieron rápidamente para distraerla. Sky aprovechó para derrotar a Naomi con su remate final. El Final Over the Moon de Iyo Sky. Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, y lo que pasó después, igual de interesante. Esta rivalidad está caliente de cara a WrestleMania 40.

Contras Para negativo para comentar.



IYO SKY JUST TOOK OUT BAYLEY!!! 😳@Iyo_SkyWWE should have been making her entrance for her match against @TheTrinity_Fatu but instead she was delivering a brutal beatdown on her #WrestleMania challenger… #SmackDown pic.twitter.com/QbC3qGBlOv — WWE (@WWE) March 23, 2024

► Naomi fue atacada por Damage CTRl, y Bianca Belair entró al ring, y sí pudo controlarlas, pero el factor número fue importante y las tres japonesas y Dakota Kai atacaron brutalmente a Naomi y a Bianca Belair.

► Se mostró una viñeta en donde Jade Cargill dijo que no estaba aquí para «ser la próxima nadie», pues tiene una gran presencia y siempre es Trending Topic, el encabezado de muchos medios, pues no tiene ni qué hablar, es genial por sí misma. «Voy a mostrar mi talento y se lo brindaré a SmackDown».

🚨 THIS IS HUGE!!! 🚨 @Jade_Cargill will make her first official appearance as a #SmackDown Superstar NEXT WEEK! pic.twitter.com/JcNtvMuT0W — WWE (@WWE) March 23, 2024

► Se mostró una viñeta de CM Punk hablando de su rehabilitación física.

► WWE confirma que Jade Cargill hará su primera aparición como Superestrella de SmackDown, su debut oficialmente, la próxima semana en SmackDown.

► Tras bambalinas, se mostró a Bianca Belair echándole agua a Naomi para ayudarle a quitar los efectos de la Niebla que le echaron las japonesas en la cara.

► Kevin Owens discurtió con Pretty Deadly tras bambalinas. Los Pretty Deadly se burlaron de que Owens los retara a una lucha, pues no tenía amigos ni compañeros. Estos se asustaron cuando Randy Orton apareció por la espalda. Y Nick Aldis, el gerente general, hizo oficial el combate… Kevin Owens los noqueó a ambos de un tremendo derechazo.

► El equipo de WWE.com fue a entrevistar a AJ Styles en su casa, y LA Knight apareció sin invitación para golpearlo brutalmente y resultó arrestado.

► LA Knight le advirtió a El Fenomenal: «Si no apareces en SmackDown la próxima semana, volveré a tu casa». Al final, AJ Styles decidió no presentar cargos, por lo que LA Knight fue liberado.

After showing up to @AJStylesOrg's home and starting a fight, @RealLAKnight was arrested. He's since been released after AJ refused to press charges. 🚔👀 Save it for #WrestleMania, boys… 😳#SmackDown pic.twitter.com/dZR4539VSV — WWE (@WWE) March 23, 2024

WWE SMACKDOWN 22 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Rey Mysterio vs. Santos Escobar ►4- CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS DE WRESTLEMANIA: Akam y Rezar vs. Angelo Dawkins y Montez Ford El equipo ganador de esta contienda no obtenía directamente el paso a la lucha de escaleras de seis equipos que buscarán ganar el Campeonato de Parejas Indisputable WWE que ostentan Finn Bálor y Damian Priest. Para ello, deben enfrentarse al equipo de Austin Theory y Grayson Waller. Y qué mejor que este combate, pues desde que The Authors of Pain se unieron a Karrion Kross, están en una guerra con The Street Profits y Bobby Lashley. AOP abrumó rápidamente a Angelo Dawkins con golpes y relevos rápidos. Akam atacó a Dawkins y lo arrojó contra las cuerdas. Rezar entró en acción, golpeando a Dawkins y hablando basura al público. Rezar siguió atacando a Dawkins con rodillazos en la espalda. Ford entró al ring y Los Profits lograron sacar a AOP del ring. Ford intentó un somersault senton, ¡pero AOP lo atrapó y lo powerbombeó contra Dawkins en ringside! Regresamos de los comerciales para ver a Rezar golpeando a Ford. Rezar lo lanzó con fuerza hacia su esquina y derribó a Dawkins del apron. AOP aprovechó la distracción con ataques ilegales en equipo. Akam y Rezar continuaron el castigo sobre Ford. Ford logró hacer el relevo después de un esfuerzo. Dawkins entró al ring y atacó a Akam, derribando a Rezar fuera del ring. Dawkins conectó varios golpes, incluyendo una corkscrew elbow, y luego impactó a Rezar en ringside. Dawkins golpeó a Akam con el Silencer y lo cubrió para una cuenta de dos. Ford intentó el relevo, pero Akam lo detuvo. Rezar regresó al ring y AOP ejecutó el Final Chapter. Dawkins rompió la cuenta de tres para salvar a su compañero. AOP fue por un doble equipo, pero Dawkins lo interrumpió. Ford aprovechó la oportunidad para sorprender a Akam y obtener la victoria. El Final Rodada a espaldas de The Street Profits. Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un combate interesante, de igual nivel que la otra clasificatoria.

En un emocionante final, después de un enfrentamiento intenso y un rescate oportuno de Dawkins, Los Profits lograron superar a AOP con una estrategia bien ejecutada, coronando así su esfuerzo. Contras Pues no fue la mejor lucha de la noche, pero tampoco tan mala. Nada negativo para destacar.



AOP can change the game in a split second and The #StreetProfits just found out! 😤💥 Who's moving one step closer to the 6-Pack Ladder Match for the Undisputed WWE Tag Team Championships at #WrestleMania? #SmackDown pic.twitter.com/xlwr74C1we — WWE (@WWE) March 23, 2024

► Roman Reigns hizo su entrada junto a «The Wise Man» Paul Heyman. Reigns se tomó su tiempo para entrar al ring mientras la multitud coreaba fuertemente «Cody». Reigns se paseó por el ring y miró a la multitud mientras Heyman abrazaba cariñosamente el Campeonato Universal Indisputable WWE.

► Reigns dijo que el Hombre Sabio había hecho una promesa, y el Jefe Tribal había cumplido su palabra. Que Reigns era un hombre de palabra y estaba solo allí. No había The Bloodline aparte de Heyman, pero que este él no representaba una amenaza física para Cody. Reigns dijo que era hora de que Rhodes lo reconociera.

► Luego, «The American Nightmare» Cody Rhodes hizo su entrada con una enorme ovación. Reigns dijo que había cumplido su palabra y estaba allí solo. ¿Qué tal Rhodes? Rhodes dijo que si Reigns venía solo, él también. Reigns miró a Heyman y dijo que Rhodes era un tonto. Rhodes era un estúpido para él. Que Rhodes no estaba calificado para estar en la cima y ser el rostro de WWE porque era un idiota.

► Reigns dijo que a nadie le importaba que Rhodes hiciera lo correcto. Rhodes necesitaba empezar a pensar con la cabeza. En el último mes, Rhodes se había alineado con su hermano pequeño, Seth Rollins. El lunes, Rhodes estaba en apuros. ¿Dónde estaba Rollins? ¿Atascado en el tráfico? ¿Retraso en el avión? ¿Nieve? Parecía que Rollins había mostrado sus verdaderos colores.

► Reigns se burló de Rollins diciendo que sería el verdadero Escudo de Rhodes. Reigns estuvo en The Shield con Rollins. No hicieron cosas de buenos chicos, pero eran hermanos. Luego Rollins lo apuñaló por la espalda. Por eso Rhodes era un tonto.

► Rhodes dijo que recordaba a The Shield. Eran imparables e invictos. «¿Recuerdas, Reigns, al primer equipo que derrotó al Escudo? Aquí hay una pista: el apellido era Rhodes». Rhodes aprecia la educación y la sabiduría venenosa que Reigns estaba impartiendo, pero Rhodes señaló que llevaba gemelos o adornos en su camisa de una balla, haciendo referencia al BULLET CLUB, así que no era ajeno a las facciones, a los grupos y a las traiciones.

► Rhodes preguntó si podía confiar en Seth «Freakin» Rollins. Rhodes preguntó a la multitud, y ellos aplaudieron. Rhodes dijo que Rollins podría odiarlo y Reigns podría tener razón en dudar de él. Pero que Rhodes sabe una cosa: Seth Rollins odia a Roman Reigns aún más.

► Rhodes verá la situación de Reigns y elevará a Reigns otro nivel. ¿Puede Reigns confiar en su compañero en WrestleMania? ¿Puede Reigns confiar en The Rock?, se preguntó La Pesadilla Americano. Rhodes dijo que todos están un poco confundidos. En el panteón que es The Bloodline, ¿quién está realmente a cargo? ¿Es el Jefe Tribal o el Jefe Final?

► Reigns sonríe con incredulidad. Reigns dice que eso es viejo. ¿Eso es todo lo que Rhodes tiene? Esto fue hablado y manipulado como un verdadero político. ¿Está Rhodes postulándose para gobernador?, se preguntó Reigns antes de ofrecerle a Cody sarcásticamente que bese bebés en la multitud.

► «Rhodes promete cosas pero no las cumple. Rhodes les mintió a la gente, pero sus problemas nunca se materializan. Rhodes es el número dos. Cody Rhodes es el mejor número dos de todos los tiempos. Reigns es el número uno para siempre», dijo Reigns.

► Rhodes dijo que Reigns creció en esta industria como él y que probablemente se miró en el espejo y quiso ser el próximo rostro de una generación. Rhodes mencionó a Bruno Sammartino, Ric Flair, The Rock, Steve Austin y John Cena. Rhodes dijo que ha concedido eso a Reigns.

► Muchos niños crecerán queriendo ser el próximo Roman Reigns, dijo Cody. Aseguró que ese era el destino de Roman, pero Reigns no está familiarizado con el de Rhodes. Rhodes dice que cuando se trata de WrestleMania y quién lo derrota por el título que ha tenido durante tanto tiempo, Rhodes no es el número dos. Él es el uno.

► Roman Reigns dejó con la mano extendida a Cody Rhodes y se marchó a la rampa de entrada. Solo Sikoa y Jimmy Uso salieron por entre el público y rodearon en el ring a Cody Rhodes…

► Pero, a los segundos, aparecieron Jey Uso y Seth Rollins también por entre el público. Bastante interesante. Cody Rhodes NO está solo, y eso se lo deja claro a Roman Reigns y todo The Bloodline.

► La realidad es que estuvo muy suave, bastante débil, a nivel micrófono y lo que se dijeron en este careo o encontronazo Roman Reigns y Cody Rhodes. Hizo falta más power. Fin del show. Gracias por la compañía.

HE'S NOT ALONE. 😏 Bad news for @WWERomanReigns, @CodyRhodes was one step ahead of him. While #TheBloodline's Solo Sikoa and Jimmy Uso were hiding in the shadows, so were @WWERollins and Jey @WWEUsos.#SmackDown pic.twitter.com/GX6m1FUkJo — WWE (@WWE) March 23, 2024