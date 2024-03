Cody Rhodes y Seth Rollins se enfrentarán a The Rock y Roman Reigns en el evento estelar de la Noche 1 de WrestleMania 40. En la Noche 2, Rhodes desafiará a Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible de la WWE en el combate principal; de la misma manera, Rollins expondrá ante Drew McIntyre el Campeonato Mundial de Peso Pesado. No se espera que «The Great One» esté el domingo en el show, aunque tampoco deberíamos descartarlo, ni cualquiera de las cosas que podemos imaginar qué podría hacer.

► ¿Cody Rhodes vs. The Rock en WrestleMania 40

Ante lo que se avecina en la gran cita del año en la WWE, Bully Ray expresa su emoción mientras habla en el episodio más reciente de Busted Open Radio.

«Sé lo que tengo asegurado en la noche uno, y luego la emoción del final de esa noche se trasladará a la noche dos. ¿Quiero ver a Cody y The Rock cara a cara? Sí. Ya sé que tendré a Cody y a Roman frente a frente en la noche dos. Quiero ver a Cody y The Rock cara a cara, y que no se acerquen demasiado porque vas a ver lo increíblemente grande que es Rocky.»

Al mismo tiempo, el veterano de las cuerdas y WWE Hall of Famer -actualmente trabaja en TNA- alaba la nueva producción de la compañía:

«Una de las cosas que me gustaron de RAW, y no sé si lo notaste, es la continuidad de las tomas, o la continuidad de las tomas, de vuelta a Gorilla. Todos esas cortes que me estaban dando convulsiones han desaparecido. Estamos siguiendo la acción, y mientras seguimos la acción, vemos a otros talentos involucrarse en la toma … Estoy disfrutando de la nueva producción de la WWE.»