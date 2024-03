Hubo detalles de la última promo Cody Rhodes en WWE RAW que no convencieron a Bully Ray.

Durante la edición más reciente de Busted Open Radio, el WWE Hall of Famer criticaba sus dudas y la autencidad.

► Bully Ray corrige a Cody Rhodes

«¿Escuchaste la reacción de la multitud cuando Cody sembró la duda de que tal vez no terminaría la historia? Hubo murmullos de desaprobación. No querían escuchar eso de él. No solo no… respondió con la misma energía anoche ante The Rock, sino que ahora tiene dudas nuevamente. No me molesta que mi luchador bueno tenga un poco de inseguridad, pero no creo que este sea el momento adecuado, a solo dos semanas de WrestleMania, para que Cody tenga esas dudas. Y escuchaste cómo la gente expresó un ‘Ugh’, como si él mismo hubiera quitado el entusiasmo a algunos de sus seguidores«.

«Parecía que estaba memorizado, pregrabado. Sentí que había un esfuerzo por parecer de una manera diferente, en lugar de proyectar autenticidad de manera natural. ¿Sabes quién hizo la mejor promoción sobre The Rock anoche? Fue Dustin Rhodes en las redes sociales cuando dijo ‘¡Que te j*dan, Rock!’ Me habría encantado escuchar eso de Cody anoche«.

¿Y si Cody Rhodes no ganara en WrestleMania 40? Pocos, Vince Russo incluido, quieren que pierda, pero cualquier resultado sería interesante.

Si triunfa termina su historia, destrona a Roman Reigns y comienza su reinado como Campeón Universal Indiscutible.

Si pierde todo eso de terminar su historia tendrá que acabar igualmente pues nadie querrá esperar hasta WrestleMania 41, o incluso SummerSlam.