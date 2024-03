Descubren que Cody Rhodes «se robó» una promo de AEW en Raw

Un fanático de WWE y AEW, a través de su cuenta de X, antes Twitter, ha revelado algo bastante gracioso, y eso es el hecho de que en el más reciente Raw, en donde Cody Rhodes realizó una intensa promo para atacar a The Rock, hubo algo de «plagio». Plagio de él mismo, pues Rhodes utilizó unas líneas de una promo que realizó en 2019 en AEW, cuando estaba en una rivalidad con Chris Jericho.

Cody Rhodes promo on RAW was veryyy similar to one he did in 2019 in AEW.

Cody in WWE to The Rock: "You're a carny succubus."

Cody in AEW to Chris Jericho: "Well, you call me an entitled millennial, I call you a carny succubus."

Cody also said that both The Rock and Jericho… pic.twitter.com/FKaW3y25x7

— AIR (@AIRGold_) March 19, 2024