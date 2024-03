Paul Heyman: «Top Dolla es como John Cena y Max Caster»

Recientemente, la ex Superestrella WWE, Top Dolla, concedió una interesante entrevista a Chris Van Vliet, y allí reveló que Paul Heyman era la persona que más lo apoyaba en WWE tras bambalinas, y según reveló AJ Francis, Heyman le decía que estaba a la altura de lo que John Cena y Max Caster, de AEW, hacían en cuanto al rap en eventos de lucha libre. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Paul Heyman considera a AJ Francis (Top Dolla) como un gran rapero

«Lo bueno es que Paul Heyman solía defenderme mucho y decía: ‘No pueden ver la diferencia entre lo que hace, digamos, John Cena y Max Caster, y lo que estás haciendo tú.’ Él decía: ‘Ellos hacen como rap dentro del kayfabe de la lucha libre. El tuyo es como hip-hop real, vivible, respirable’, y añadió: ‘Por eso, lo hace más real. Si no estás metido en eso, no puedes entenderlo.’ ¿Entonces querían que dejara de hacerlo? No, no tenían problema con que lo hiciera. Simplemente, no iban a ponerlos en la televisión. Hay tantas veces que Paul Heyman me mandaba mensajes, ‘Man, esto debería ser cómo empezamos el show esta noche.’ Le enviaba mi video que estaba haciendo, le envié uno que hice para el show de Navidad. Él decía, ‘Esto debería comenzar el show esta noche…’ Le envié tantos diferentes que hicimos y cabe destacar, nunca recibo mis elogios, Hit Row nunca recibe nuestros elogios.

«Cuando LA Knight tuvo ese video de 2 millones de visitas en YouTube en 24 horas, del show oscuro de Madison Square Garden, estábamos en el segmento con él. Nadie nos dio nuestros elogios por eso. No sé cuántas veces pasó eso en WWE. No solo con L.A. Knight, sino solo en el YouTube de WWE desde entonces, pero nunca recibimos elogios por eso. El único combate que se promocionó para el show de Navidad —que es uno de los programas más vistos en la historia de SmackDown y creo que el show pregrabado más visto en la historia de WWE— el único combate promocionado para eso fue Usos contra Hit Row, por los títulos en parejas. Nunca recibimos nuestros elogios por eso.

«Pero Paul Heyman siempre me mostraba amor y como, le enviaba mis videos y le encantaban, y enviaba mis videos a otras personas y les encantaban. Pero simplemente nunca los ponían en la televisión y a veces, hacíamos videos, nosotros, Hit Row, y se los enviábamos al equipo creativo y ellos decían: ‘¡Esto es genial! ¡Vamos a intentar ponerlo en el show!’ Y luego pasaba algo. No sé quién, no sé por qué, pero simplemente no era parte del show».