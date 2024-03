Fans felicitan a WWE por su nuevo manejo de cámaras en Raw y SmackDown

Una reciente toma que vimos en la transmisión de Raw, en donde se enfocó algo inédito: cómo R-Truth y The Miz caminaron desde el backstage hasta salir a escena frente a los fans en Raw. Esto es algo que no usaba mucho Kevin Dunn, y por eso, algunos fans de WWE decidieron atacarlo en X, antes Twitter, algunos hasta diciéndole que solamente sabía cobrar por un trabajo que hacía mal.

Estos son algunos de los mensajes con los que se habla mal de Kevin Dunn, y los fans destacan la nueva manera en que se manejan las cámaras y el nuevo concepto visual dentro de los shows de WWE, que se implementó desde la llegada de Lee Fitting, antes en ESPN, a WWE, en donde tomó el rol de Dunn, de Jefe de Medios y Producción Televisiva de WWE.

«TRANSICIÓN SIN CORTES DE CÁMARA.

«DESCANSA EN PAZ KEVIN DUNN.

«#WWERaw».

In the words of the Rock: Off is where you can fuck, Kevin Dunn.

«La WWE pasó de tener 18 cortes de cámara que mareaban en 14 segundos a tener una sensación de programación en vivo profesional, centrada en el deporte y realista.



«Como diría The Rock: Kevin Dunn, te puedes ir a la mierda.

That Kevin Dunn guy was stealing checks from WWE for decades because holy shit this looks amazing 🥹 pic.twitter.com/rXIIEq2UGt

«Ese tipo Kevin Dunn estuvo robando cheques de la WWE durante décadas porque, ¡madre mía, esto se ve increíble!»

«¡A la mierda Kevin Dunn!»

Kevin Dunn might be the greatest finesser in WWE history because my boy was stealing a check for years and didn’t do half of what the current head of production is doing. Seeing new stuff like this every week is extremely refreshing 😭pic.twitter.com/kknZzY8V9r

— Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) March 19, 2024