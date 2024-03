New Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para su magno evento «Sakura Genesis 2024».

► «Sakura Genesis 2024» – Cartel

La función tendrá lugar en el Tokyo Ryogoku Kokugikan el 6 de abril. En dicho evento se disputarán cinco campeonatos, mas algunos combates especiales.

El BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors y Drilla Moloney) reaparecen en NJPW exponiendo por primera ocasión el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP mediante una triple amenaza donde chocarán contra Catch 22 (Francesco Akira y TJP), los monarcas precedentes a los que les concederán revancha directa y Intergalactic Jet Setters (Kevin Knight y KUSHIDA) quienes pidieron una oportunidad por el título mediante un video que se transmitió en la final de la New Japan Cup.

Otra dupla que también pondrá en juego su título por primer vez es el BULLET CLUB (Chase Owens y KENTA) quienes chocará contra los veteranos Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI).

YOH desafiará al campeón SHO. Al día siguiente que SHO conquistó el Campeonato de Peso Jr. IWGP, YOH lo robó y lo ha tenido en su poder durante toda la gira del torneo de la New Japan Cup, motivo por el que SHO se ausentó ya que aludió a que sufrió un malestar físico y emocional. Llegó la hora de definir quien se queda con el cinturón.

Jon Moxley reaparece apoyando a su pupilo Shota Umino en su confrontación con Jake Perry. Éste estará acompañado de Ren Narita, su compañero en House of Torture. Peo éste no será el fin de la enemistad, ya que Umino y Perry chocarán una semana más tarde en un duelo individual en Chicago.

Shingo Takagi buscará su oportunidad de reivindicarse por su eliminación en la New Japan Cup 2024 en cuartos de final a causa de EVIL. Por ese motivo lo desafió por el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Para el líder de HoT, es la segunda ocasión que expone el título en su tercer reinado.

En el turno estelar, Tetsuya Naito pondrá en disputa el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP enfrentando a Yota Tsuji, el flamante vencedor de la New Japan Cup 2024. Aunque ambos son miembros de Los Ingobernables de Japón, cada uno tiene un objetivo que determinará el futuro de la facción y del título. Esta será la segunda vez que Naito expondrá el cinturón máximo de NJPW.

El cartel completo queda así:

NJPW «SAKURA GENESIS 2024», 06.04.2024

Tokyo Ryogoku Kokugikan

1. El Desperado y Ryusuke Taguchi vs. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita

2. Hiromu Takahashi y BUSHI vs. David Finlay y Gedo

3. SANADA, Yuya Uemura y DOUKI vs. Jeff Cobb, Great-O-Khan y Callum Newman

4. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title, 3 Way Match: Clark Connors y Drilla Moloney (c) vs. TJP y Francesco Akira vs. KUSHIDA y Kevin Knight

5. IWGP Tag Team Title: KENTA y Chase Owens (c) vs. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: SHO (c) vs. YOH

7. Special Tag Match: Jon Moxley y Shota Umino vs. Jack Perry y Ren Narita

8. NEVER Openweight Title: «King of Darkness» EVIL (c) vs. Shingo Takagi

9. IWGP World Heavyweight Title: Tetsuya Naito (c) vs. Yota Tsuji