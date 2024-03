Bully Ray cree que Triple H ha restaurado la credibilidad del Campeonato Intercontinental de WWE que está en manos de Gunther, cuyo reinado suma 642 días mientras se escriben estas líneas y será defendido ante Sami Zayn en WrestleMania 40. Hablando recientemente en Busted Open Radio, el ahora integrante de TNA aplaudía el trabajo hecho con el título que en la actualidad se encuentra en su mejor momento en mucho tiempo después de años y años siendo prácticamente irrelevante.

► Bully Ray del Campeonato Intercontinental

«El campeonato está candente porque una vez que Triple H se hizo cargo completamente de la creatividad, incluso antes de eso, incluso cuando Vince desapareció por primera vez, sentí que estaban destacando y otorgando mucho brillo, elogiando y otorgando mucha credibilidad al Campeonato Intercontinental. Vince regresó, Guntherseguía en el mismo rumbo, Vince se fue de nuevo, y creo que Hunter realmente ha intensificado con este campeonato.»

«Porque creo que él cree que si hay un campeonato por ahí, tiene que significar algo. Sabes cómo me siento acerca de los campeonatos en la lucha libre profesional. Hay demasiados campeonatos que no significan absolutamente nada y no tienen una identidad claramente definida. El Campeonato Intercontinental ahora tiene una identidad definida de manera definitiva, lo mismo que teníamos cuando éramos niños«.

Anteriormente, el miembro del Salón de la Fama de WWE -ingresó con The Dudley Boyz– elogiaba a «The Ring General»:

«No hay un aspecto del juego de Gunther en el que no esté completamente inmerso. Me encanta su entrada. Me encanta la simplicidad y la elegancia de su atuendo. Me encantan los chicos que forman parte de Imperium [con él]. Obviamente, en el ring, Gunther es absolutamente fenomenal. Está mejorando mucho en el micrófono. Eso simplemente viene con años y años de experiencia y un nivel de comodidad.

«Si hay un tipo con el que estoy dispuesto a sentarme y disfrutar del viaje, es Gunther, porque todo lo que he visto de él hasta ahora es simplemente genial. Me encanta su psicología, me encantan los combates que organiza».