«Fue cuestión de darle la oportunidad de sentarse a mi lado durante muchos años, observar, aprender, estudiar y ver cómo hago las cosas. Y al final del día, cuando le dimos la oportunidad? Ha estado sobresaliendo. Creo que es el heredero aparente.» Así hablaba recientemente Michael Cole de Corey Graves. Sin contestarle directamente, este habla de esa posibilidad de suceder a su compañero durante el episodio más reciente de Short and to the Point.

► La transición a los comentarios

«Creo que en general, el aspecto más emocionante es que es algo nuevo. Me siento cómodo con ello hasta cierto punto, habiendo trabajado junto a Michael Cole todos estos años. Cole realmente me tuvo desde el primer día en cuanto a lo que le gustaría que me convirtiera como locutor. Incluso desde que era analista, aprendí todo en el estilo de Michael Cole: los esquemas, los detalles técnicos.»

► La preparación para SmackDown

«Me había sentido tan cómodo como analista que hacía muy poco o nada de preparación antes de los shows. De vez en cuando, si era un gran evento en vivo premium o para Royal Rumble, WrestleMania, etc., haría un poco de tarea, tal vez encontrar algunas historias que la gente no estuviera tan familiarizada. Pero ahora tengo mucho trabajo por hacer. Mi día laboral comienza cuando llego al edificio los viernes y eso, extrañamente, me emociona.»

► Lo más difícil

«Lo más difícil de hacer esta transición hasta ahora es mantener mi ingenio bajo control porque, como ser humano, si hay una broma que hacer, estoy allí. Es un poco … es una maldición y una bendición, pero he podido mantener un poco de ese sabor.»

► Encontrando su voz

«Me dijeron desde el principio cuando se me ofreció esta oportunidad, ‘No queremos que seas Michael Cole 2.0. Ya tenemos a Michael Cole’. Todavía estoy encontrando mi voz y Wade Barrett es un nuevo compañero para mí. Es un tipo con el que he desarrollado química y he sido amigable a lo largo de los años, pero en cuanto a la perspectiva de la transmisión, es completamente nuevo. Así que estoy aprendiendo sobre la marcha, sobre la marcha, al igual que él. Pero creo que la parte hermosa es que podemos fusionarnos y ajustarnos uno al otro y evolucionar como equipo y ser algo más completo al mismo tiempo que algo fresco, algo nuevo que nunca se ha hecho realmente antes».