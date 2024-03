Bayley estuvo en un palco en el debut de Mercedes Moné en AEW

La reconocida Superestrella WWE, Bayley, estuvo esta noche en el TD Garden de Boston, Massachusetts. Naomi, quien conforma el gran trío de amigas, también estuvo por allí, pero no se dejó ver ante los fans. Por su parte, sí se logró capturar una imagen de Bayley en lo más alto de la arena, en un palco, bastante emocionada por el debut de su gran amiga en AEW.

Moné fue la encargada de abrir este Dynamie especial, denominado AEW Big Business. Y los fans de la ciudad en donde ha vivido bastante tiempo, se enloquecieron de volver a verla en las grandes ligas de la lucha libre en Estados Unidos.

Luego, volvió a aparecer en el show, para ayudar a Willow Nightingale y golpear a Julia Hart y Skye Blue, quien atacaron sin piedad a Willow tras su victoria sobre Riho.

También, se hizo viral una serie de fotos de Bayley acompañando a su gran amiga, Mercedes Moné, en otros de sus grandes momentos en su carrera en la lucha libre profesional, fuera de WWE, aunque, Naomi, también la ha acompañado en sus mejores momentos. Las tres son grandes amigas.

Bayley supporting Mercedes in all her big moments. Forever soulmates🥲 pic.twitter.com/tnLQ3yjmfs

— OD (@bayleysodie) March 14, 2024