Mercedes Moné debutó en AEW durante el especial Dynamite: Big Business como la nueva estrella de la casa Élite. La exluchadora de WWE hizo una emocionante promo en su primera aparición y al término de la lucha estelar del show salvó a Willow Nightingale de Julia Hart, la Campeona TBS, y Skye Blue. Mientras, el público enamorado y cantando «¡CEO! ¡CEO! ¡CEO!». De la misma manera, la comunidad luchística no cesa de compartir sus reacciones a esta gran noticia.

“I need to be here. I want to be here. AEW is the only place where this REVOLUTION can be global.”

Massive chills from the CEO! LOVE this! And everything she represents and is doing!! 👏🏼❤️‍🔥🙌🏼

Congrats @MercedesVarnado !!! Sending you soooo much love!!!

💋💪🏼Nikki

