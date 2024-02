Dentro de su rudeza, Gunther ha enamorado a todos los que no lo conocían desde que se unió a la WWE. Ya tenía una potente carrera en la escena independiente europea pero ni mucho menos se había dado a conocer para el gran público. Tanto se lo ha ganado con su talento, con sus luchas, con su reinado como Campeón Intercontinental, con su personalidad, que ha hecho incluso que en determinados momentos lo apoyen en sus apariciones. ¿Podría ser un buen babyface? Quizá un día lo descubramos.

► Bully Ray alaba a Gunther

Entre todos los fanáticos o personas dentro de la lucha libre profesional que están encantados con el trabajo de «The Ring General» destacamos ahora a Bully Ray. El veterano de las cuerdas que actualmente se desenvuelve en TNA expresa su fanatismo por el guerrero de Austria en Busted Open Radio:

«No hay un aspecto del juego de Gunther en el que no esté completamente inmerso. Me encanta su entrada. Me encanta la simplicidad y la elegancia de su atuendo. Me encantan los chicos que forman parte de Imperium [con él]. Obviamente, en el ring, Gunther es absolutamente fenomenal. Está mejorando mucho en el micrófono. Eso simplemente viene con años y años de experiencia y un nivel de comodidad.

«Si hay un tipo con el que estoy dispuesto a sentarme y disfrutar del viaje, es Gunther, porque todo lo que he visto de él hasta ahora es simplemente genial. Me encanta su psicología, me encantan los combates que organiza».

Con todo el éxito que ha tenido hasta ahora Gunther, parece que va a seguir subiendo de nivel. Todavía no va a encaminarse a por un título mundial -se espera que en WrestleMania 40 exponga el suyo- pero no sería una locura que en algún momento de este 2024 ganara un campeonato mayor.