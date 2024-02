Gunther: «Hay varias opciones en WrestleMania 40»

Es una completa incógnita qué va a estar haciendo Gunther, el Campeón Intercontinental WWE, en WrestleMania 40. Ha mostrado interés en luchar entonces por el Campeonato Mundial de Peso Pesado pero eso terminó quedando en nada cuando se hizo oficial que este sábado se realizará una lucha en Cámara de Eliminación en Elimination Chamber que dará al ganador una oportunidad por dicho título en el gran evento y él no será uno de los participantes. Está claro que va a estar defendiendo su propio cinturón.

► Gunther de WrestleMania 40

Ahora solo quedaría saber ante quién. Hay quienes quieren que el retador sea nuevamente Chad Gable, quien recientemente decía que todavía tiene pendiente de terminar su historia, que es destronar al «Ring General». Pero en espera de saber más Gunther comenta lo siguiente en su entrevista en Battleground Podcast:

«Honestamente, tengo que decir que él no es el único, supongo. Esa es solo la vida de un campeón. Un montón de tipos quieren una parte de él. Dicho eso, creo que es un atleta fenomenal. Es un gran técnico, y creo que los combates que tuvimos fueron fenomenales, y el público los disfrutó todos. Entonces, si debería llegar a eso, para WrestleMania, entonces sí, estoy aquí para eso. Pero tenemos que ver. Creo que hay algunas opciones en camino. No sé qué nos espera para ‘Mania. Pero como dije, creo que hay un montón de tipos. Esa es solo la vida de un campeón. Eres perseguido por algunas personas que quieren ese premio, y eso me mantiene alerta».

Otra posible opción sería Jey Uso, que iba a derrotarlo en el Raw de esta semana cuando Jimmy Uso lo impidió. Por otro lado, también se especula con la posibilidad de que los dos hermanos samoanos tengan un mano a mano en «The Grandest Stage of Them All». Tendremos que seguir esperando un poco más.