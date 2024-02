Éramos pocos y parió la abuela. Cody Rhodes volvió a WWE para terminar su historia y ganar el Campeonato WWE que su padre, Dusty Rhodes, nunca ganó. CM Punk no lo hizo con ese único objetivo en mente pero también busca terminar su historia de estelarizar WrestleMania. Y como broma otros luchadores han estado utilizando eso de «terminar mi historia», que se ha convertido en un meme. Y ahora forma parte de él Chad Gable, aunque lo dice completamente en serio eso de vencer a Gunther por el Campeonato Intercontinental.

► La historia de Chad Gable

«Para aquellos que no lo vieron, pasé por un período a finales del verano y principios del otoño con Gunther por el Campeonato Intercontinental. Él está en una racha increíble en este momento, estableciendo récords con el título. No creo que haya tenido un cierre con [mi rivalidad con Gunther]. Siento que quedaron algunos cabos sueltos allí, que aún podrían atarse. Así que, en primer lugar, si fuera por mí, me gustaría terminar eso. Me gustaría cerrar esa historia.

«Me gustaría ganar ese campeonato y realmente consolidarme como luchador individual, finalmente. Siempre he tenido este estigma asociado a mí de ser un luchador en equipo, y creo que ganar mi primer campeonato individual es mi oportunidad de liberarme de eso de una vez por todas. Entonces, ese sería mi objetivo», dice el exolímpico en Battleground.

Durante 2023, Chad Gable intentó en varias ocasiones destronar a Gunther -podríamos decir que fue uno de sus mayores rivales- pero nunca pudo hacerlo y finalmente su rivalidad quedó atrás para que el Campeón Intercontinental subiera de nivel. De hecho, precisamente ese ese el motivo por el que entendemos que no van a volver a enfrentarse en un futuro cercano, pues «The Ring General» prefiere mirar al Campeonato Mundial de Peso Pesado. De todas maneras, veremos qué les deparan a ambos los próximos meses.