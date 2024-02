«The New Beginning in Osaka» fue el escenario donde Will Ospreay se despidió de New Japan Pro Wrestling y United Empire.

Ospreay comandó por última vea a los miembros de United Empire en un combate en jaula contra el Bullet Club War Dogs el domingo en Osaka. A pesar del resultado desfavorable, Ospreay reconoció el valor y esfuerzo de sus compañeros.

En sus redes sociales, Will Ospreay hizo algunas declaraciones con respecto a su salida y a esta última lucha.

Primero agradeció a la empresa que lo vio crecer en ocho años:

Además dio un mensaje a cada uno de sus compañeros de United Empire, que lo acompañaron en la lucha en jaula:

Thank you to all the lads of UE.

When the fans didn’t have a voice we were the shot in the arse that NJPW needed. You all are like my brothers and if you ever needed me, my door will always be open to you all.

Thank you for getting in that cage with me & making history pic.twitter.com/QIrOi62Vha

— Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) February 12, 2024